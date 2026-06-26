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Franceville : un directeur d’école et un élève de 6e au gnouf pour abus sexuel sur mineures

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 26 juin 2026 à 16h38min
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Image illustrative © D.R.
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Darel Lontchona Lekhouyi, 31 ans, et Lariche Mbomo Mazoma, 17 ans, tous deux de nationalité gabonaise ont été interpellés et mis aux arrêts le 24 juin dernier à Franceville dans la province du Haut-Ogooué. Le duo serait reconnu coupable de détournement et de viols sur des jeunes filles mineures. Selon nos confrères de l’Agence gabonaise de presse (AGP),ils seraient pour l’un directeur d’école et l’autre un élève en classe de 6e. 

C’est une fin d’année qui s’est clôt sur l’arrestation et la fin de calvaire pour les jeunes apprenants du lycée Luc Okenkali. Selon les enquêtes menées par l’antenne provinciale de la gendarmerie nationale, les deux présumés coupables auraient abusé de deux jeunes filles âgées chacune de 12 et 14 ans, et élèves au lycée Luc Okenkali. Le supplice aurait duré des mois avant que les premiers mots ne soient entendus des victimes. Toute chose qui a poussé les parents de ces dernières à entamer une procédure judiciaire. 

Quand ceux qui doivent protéger deviennent les bourreaux 

La première victime, Tricia, âgée de 14 ans, a été abusée par le Directeur de l’école, Darel Lontchona Lekhouyi. Selon Loire confrères, ce serait au domicile de ce dernier que le forfait aurait été commis. Ce qui a fini par entraîner une grossesse. Ce serait ma tante de la victime qui sera interpellé après la métamorphose de sa nièce qui va découvrir l’horreur cachée travers la confidence de Tricia. Cette dernière qui n’a pas caché l’identité du père de l’enfant qu’elle porte à l’endroit du chef de l’établissement.  

Mais elle n’est pas seule. La seconde victime serait la sœurette cadette de l’épouse du directeur de l’école, âgée de 12 ans. Celle-ci aurait été fréquemment abusée par Lariche Mbomo Mazoma, également élève du même établissement. Ironie du sort, son prédateur serait aussi son frère aîné ! Saisis et interrogés, ils auraient reconnu leur forfait. «Je ne sais pas ce qui m’a poussé à le faire. Que la justice fasse son travail », a déclaré Darel Lontchona Lekhouyi.  

Présentés devant le magistrat instructeur du Tribunal de première instance de Franceville, ils ont été placés sous mandat de dépôt. Ce double abus sur mineure rappelle la glaçante réalité du bourreau qui sommeille très souvent dans l’esprit des proches et de ces derniers qui devraient veiller sur les enfants en milieux éducatifs.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 26 juin 2026 à 16h38min
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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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Un commentaire

  1. Ce n’est pas encore terminé car plusieurs voix demeurent encore scotchés, peut-être par peur ou honte alors que leurs enfants subissent un traumatisme dont la résolution ne pourra se faire qu’en libérant la parole : écoutez vos enfants et dénoncez ces bourreaux qui tenteraient même de vous corrompre !
    Mystic s’adresse surtout aux mères, ces femmes dont la plupart préféreraient détruire intérieurement leurs enfants au point d’en faire leurs compagnes de brousse : libérez la parole !
    Et ces pères jamais à l’écoute mais toujours prompts à la sanction, c’est le moment de montrer qu’un chef porte des couilles : protégez vos enfants. Contribuez activement à la saisie de ces pervers aux lances plastifiées et dont la paire de jumelles oscillent sous les jupes de nos enfants, à la recherche d’une compensation de leur lâcheté face aux partenaires de leurs générations ! Et pour ceux qui ont abusés des jeunes mâles, que ces derniers dénoncent ces criminels qui se cachent derrière l’homosexualité désormais institutionnalisée bien que dissimulée derrière des fausses loi, comme si péder autrui serait la clé de la procréation : dénoncez-les ! Qu’ils se pedent tous seuls avec des bites de mers !
    Libérez la parole afin que ceux qui vous menacent soient enfin saisis et traduits devant les tribunaux et que votre conscience retrouve progressivement toute sa liberté, toute sa splendeur rêvée !

    Que la lumière jaillisse sur l’étoile Gabon !

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