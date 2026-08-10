A La UneDerniers articlesSOCIETE

Afrobarometer : 78 % des Gabonais rejettent désormais l’influence française

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 10 août 2026 à 7h17min
1 626 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préférées
Une vue de Libreville © D.R.
Ecouter l'article

C’est un véritable séisme géopolitique qui s’est opéré dans les esprits. Longtemps perçue comme un partenaire privilégié de Libreville, la France fait aujourd’hui face à une défiance sans précédent au Gabon. Selon les données de la récente étude Afrobarometer, près de huit Gabonais sur dix soit 78 % posent désormais un regard négatif sur l’influence de l’ancienne puissance coloniale. Avec à peine 20 % d’avis favorables, Paris se retrouve lanterne rouge des perceptions internationales au sein de la population.

Cette dégringolade contraste vivement avec la cote de popularité d’autres acteurs mondiaux et régionaux. Tout en haut du classement, la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) et l’Union africaine tirent leur épingle du jeu avec respectivement 64 % et 60 % de jugements positifs.

Du côté des puissances extra-continentales, la Chine domine nettement le bal des sympathies 61 %, devançant les États-Unis 47 % et la Russie 43 %. Même l’Union européenne 37 % et l’Inde 35 % devancent largement la France. Ce sondage, réalisé auprès de 1 200 adultes, consacre ainsi un basculement profond : le monopole d’attraction dont jouissait Paris appartient désormais au passé.

Le constat d’une rupture, sans explication simpliste

Comment expliquer un tel désamour ? La prudence reste de mise. Par rigueur méthodologique, l’enquête Afrobarometer se contente de photographier les opinions sans en analyser les causes directes. Il serait donc hâtif d’attribuer cette rupture à un événement politique isolé ou à une mesure économique précise.

Néanmoins, ces données s’inscrivent dans une dynamique globale traversant le continent africain. Partout, le partenariat historique avec l’ancienne métropole fait l’objet d’un réexamen critique par les citoyens, au moment même où de nouveaux acteurs déploient une diplomatie active et renforcent leurs investissements.

Vers une pluralité des partenariats

À l’évidence, la population gabonaise ne rejette pas l’extérieur, mais elle choisit désormais ses affinités avec un prisme renouvelé. Si le réseau économique et culturel français demeure bien réel sur le terrain, il ne se traduit plus automatiquement en capital d’image. 

En diversifiant leurs attentes et leurs sympathies envers les grands blocs mondiaux, les Gabonais envoient un message clair : le tête-à-tête exclusif d’hier a définitivement laissé place à un échiquier international multipolaire.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 10 août 2026 à 7h17min
1 626 Temps de lecture 1 minute
Photo de Henriette Lembet

Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

Articles similaires

ONU Gabon : 3822 entreprises informelles régularisées en 2025 !

11 août 2026 à 14h32min

Burkina Faso : 18 événements interdits pour la préservation des moeurs

11 août 2026 à 14h25min

Ndambo d’or : Mangasport, un champion émérite marginalisé !

11 août 2026 à 10h38min

Gabon : ouverture des sessions criminelles pour enfants ce mardi !

11 août 2026 à 10h35min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page