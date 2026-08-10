Afrobarometer : 78 % des Gabonais rejettent désormais l’influence française

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C’est un véritable séisme géopolitique qui s’est opéré dans les esprits. Longtemps perçue comme un partenaire privilégié de Libreville, la France fait aujourd’hui face à une défiance sans précédent au Gabon. Selon les données de la récente étude Afrobarometer, près de huit Gabonais sur dix soit 78 % posent désormais un regard négatif sur l’influence de l’ancienne puissance coloniale. Avec à peine 20 % d’avis favorables, Paris se retrouve lanterne rouge des perceptions internationales au sein de la population.

Cette dégringolade contraste vivement avec la cote de popularité d’autres acteurs mondiaux et régionaux. Tout en haut du classement, la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) et l’Union africaine tirent leur épingle du jeu avec respectivement 64 % et 60 % de jugements positifs.

Du côté des puissances extra-continentales, la Chine domine nettement le bal des sympathies 61 %, devançant les États-Unis 47 % et la Russie 43 %. Même l’Union européenne 37 % et l’Inde 35 % devancent largement la France. Ce sondage, réalisé auprès de 1 200 adultes, consacre ainsi un basculement profond : le monopole d’attraction dont jouissait Paris appartient désormais au passé.

Le constat d’une rupture, sans explication simpliste

Comment expliquer un tel désamour ? La prudence reste de mise. Par rigueur méthodologique, l’enquête Afrobarometer se contente de photographier les opinions sans en analyser les causes directes. Il serait donc hâtif d’attribuer cette rupture à un événement politique isolé ou à une mesure économique précise.

Néanmoins, ces données s’inscrivent dans une dynamique globale traversant le continent africain. Partout, le partenariat historique avec l’ancienne métropole fait l’objet d’un réexamen critique par les citoyens, au moment même où de nouveaux acteurs déploient une diplomatie active et renforcent leurs investissements.

Vers une pluralité des partenariats

À l’évidence, la population gabonaise ne rejette pas l’extérieur, mais elle choisit désormais ses affinités avec un prisme renouvelé. Si le réseau économique et culturel français demeure bien réel sur le terrain, il ne se traduit plus automatiquement en capital d’image.

En diversifiant leurs attentes et leurs sympathies envers les grands blocs mondiaux, les Gabonais envoient un message clair : le tête-à-tête exclusif d’hier a définitivement laissé place à un échiquier international multipolaire.