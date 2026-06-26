Gabon : la 2ème édition de la Foire commerciale de l’indépendance prévue du 14 au 19 août prochain 

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La deuxième édition de la Foire Commerciale de l’indépendance va ouvrir ses portes du 14 au 19 août prochain à Libreville. Une saison placée sous le thème « Valorisation de l’indépendance nationale à travers la promotion des produits et des savoir-faire locaux ». Elle sera un carrefour où les entrepreneurs et les consommateurs seront sous les projecteurs de ces journées.

Approuvé par le conseil des ministres réuni sous la présidence de Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de l’Etat, le jeudi 25 juin, la Foire commerciale de l’indépendance se tiendra au Stade de l’amitié Sino-gabonaise. Cette foire ambitionne de faire de la célébration patriotique un levier économique. Elle entend offrir une vitrine aux entrepreneurs, artisans, producteurs et porteurs de projets gabonais, tout en encourageant la consommation locale. L’initiative apparaît comme une opportunité pour mettre en lumière les talents nationaux et renforcer leur visibilité auprès du grand public.

Un rendez-vous économique et patriotique au cœur de la célébration du 17 août

Au-delà de son aspect festif, cette foire commerciale se veut un espace d’échanges, de rencontres et de promotion des initiatives locales. Elle devrait réunir plusieurs exposants issus de différents secteurs, notamment l’agroalimentaire, l’artisanat, les services, la mode et les produits transformés. L’objectif étant de rapprocher les citoyens des richesses produites sur le territoire national et susciter un réflexe de valorisation du Made in Gabon. Sous la responsabilité du ministère des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries (PME -PMI), ces cinq jours s’inscrivent dans une dynamique de soutien à l’économie nationale tout en mettant les compétences locales.

Organisée pendant la période de célébration de la Fête de l’indépendance du Gabon, le 17 août, la Foire sera un catalyseur de la population. Notamment pour ceux qui sont friands de produits authentiques. En se tenant dans un site emblématique de la capitale, la Foire commerciale de l’Indépendance entend s’imposer comme un rendez-vous important du calendrier national. Le rendez-vous est donc pris du 14 au 19 août au stade de l’amitié Sino-gabonaise pour découvrir le savoir-faire des entrepreneurs locaux.