Gabon-ONU : plus de 10 milliards de FCFA mobilisés pour le développement durable

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Selon les informations rapportées par le quotidien L’Union, le dernier rapport des Nations unies dresse un bilan concret de son partenariat stratégique avec le Gabon. Loin de se limiter aux grands équilibres macroéconomiques, l’accompagnement du système Onusien touche directement le quotidien des populations. Pour la seule année 2025, ce sont 18,5 millions de dollars, soit environ 10,5 milliards de francs CFA, qui ont été mobilisés pour financer divers projets de développement durable sur le territoire national, marquant une progression annuelle d’environ 4 %.

L’allocation des ressources financières témoigne d’un ciblage rigoureux des besoins sociaux et environnementaux. D’après la grille de répartition, relayée par L’Union, la santé capte la part du lion avec 30 % des crédits alloués, immédiatement suivie par l’éducation (25 %) et la lutte contre le changement climatique (15 %). Les 18 % restants alimentent d’autres interventions stratégiques axées sur la gouvernance et la jeunesse, conciliant ainsi investissement social et modernisation de l’économie.

Impulsion locale et essor du monde rural

Sur le terrain, l’impact économique des programmes est tangible. Dès 2023, près de 110 000 personnes ont tiré profit d’activités génératrices de revenus dans le corridor Bas-Ogooué–Basse-Nyanga, tandis que 2 500 opportunités économiques voyaient le jour dans l’Ogooué-Ivindo.

L’appareil productif local bénéficie d’un renforcement ciblé : 138 aquaculteurs ont modernisé leurs exploitations, et 369 agriculteurs ont été formés à la multiplication du matériel végétal, permettant la mise en production de 40 hectares de cultures vivrières. Parallèlement, l’aménagement de 36 kilomètres de pistes rurales est venu désenclaver plusieurs communautés, simplifiant l’accès aux marchés. Pour améliorer le cadre de vie local, 930 lampadaires solaires ont été déployés à travers 88 localités.

Cap sur la finance verte et l’avenir durable

La transition écologique occupe une place prépondérante dans cette dynamique. Plus de 500 jeunes se mobilisent désormais autour de la gestion forestière et de la préservation des ressources. Comme le souligne le journal L’Union, 3,5 milliards de FCFA avaient déjà été consacrés à l’économie verte et bleue en 2023 via des mécanismes novateurs.

Sous l’impulsion de la coordinatrice résidente des Nations unies au Gabon, Fatou Aminata Lo, des leviers comme les échanges dette-nature, la finance bleue et la validation de la troisième Contribution déterminée au niveau national (CDN) permettent au pays de sauvegarder ses marges financières tout en garantissant des investissements sociaux pérennes.