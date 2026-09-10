Mines : le Gabon choisit de raffiner son or sur son sol avant toute exportation

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Dans la continuité de sa politique de valorisation des ressources naturelles, le Gabon franchit une étape charnière pour son secteur minier. Le gouvernement gabonais a affirmé sa volonté ferme de faire transformer et raffiner l’or extrait de son sous-sol localement avant la moindre expédition vers les marchés internationaux, marquant la fin progressive de l’exportation du minerai brut.

Pendant des décennies, l’or gabonais quittait le territoire sous forme brute, privant le pays de la manne financière issue du raffinage et de la transformation secondaire. En imposant cette obligation de traitement local, Libreville entend répliquer le succès de son modèle forestier, qui avait banni l’exportation de grumes dès 2010. L’objectif immédiat est de récupérer la valeur ajoutée sur la chaîne minière, de maximiser les recettes fiscales de l’État et de constituer des réserves stratégiques d’or monétaire pour la Banque centrale.

Cette décision s’inscrit dans un plan de réorganisation globale de l’artisanat minier et de la petite exploitation, souvent caractérisés par l’informel et les fuites hors des circuits officiels. En centralisant et en imposant le raffinage sur place, le pays se dote d’un outil de traçabilité puissant, indispensable pour certifier l’origine éthique de son métal précieux auprès de la communauté financière internationale.

L’émergence d’un écosystème industriel national

Sur le plan économique, cette ambition industrielle nécessite la création d’infrastructures de pointe capables de répondre aux normes internationales de pureté. L’implantation de raffineries sur le sol national ne se limite pas à couler des lingots : elle induit le développement de tout un écosystème technique. À la clé, la création de centaines d’emplois qualifiés, le transfert de technologies et la montée en compétences des cadres locaux dans la chimie et la métallurgie de précision.

Les acteurs de la filière minière, qu’il s’agisse des petites coopératives artisanales ou des compagnies industrielles de grande échelle, sont ainsi invités à se conformer à ce nouveau paradigme. Pour accompagner cette transition, l’État met en place des mécanismes d’encadrement strict pour s’assurer que la totalité de la production traverse les canaux légaux d’achat et de transformation.

Un levier stratégique pour la souveraineté économique

En verrouillant la transformation de son or, le Gabon ne vise pas seulement une hausse de ses revenus budgétaires : il renforce sa souveraineté économique face aux fluctuations des cours mondiaux des matières premières. Alors que l’or demeure une valeur refuge absolue, conserver et valoriser cette ressource en interne offre au pays un bouclier financier robuste tout en affirmant son leadership industriel au cœur de la région Afrique centrale.