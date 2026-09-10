Canada : la gabonaise Gwen Madiba dans le Top 10 des personnalités noires influentes en 2026

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Une nouvelle distinction internationale vient mettre en lumière la vitalité et l’impact de la diaspora gabonaise. Gwen Madiba, rédactrice en chef de Rolling Stone Africa, a été sélectionnée par le groupe Most Influential People of African Descent (MIPAD) Canada parmi les 10 personnalités noires à suivre en 2026. Inscrite dans la catégorie « Médias et Culture », cette distinction salue une figure dont l’engagement professionnel et social ne cesse de rayonner au-delà des frontières.

​Au-delà d’un simple hommage personnel, ce choix met en valeur un parcours d’exception façonné par le leadership et l’excellence. Installée au Canada, la Franco-Gabonaise s’impose depuis plusieurs années comme un maillon essentiel de la scène culturelle et médiatique. Son travail au sein de médias prestigieux témoigne d’une volonté constante de porter haut la création artistique issue du continent noir.

Un rôle clé pour le rayonnement de la culture africaine

​Dans le cadre de ses fonctions actuelles à la tête de Rolling Stone Africa, Gwen Madiba joue un rôle stratégique dans la diffusion des récits africains et afrodescendants. À travers des reportages engagés, des interviews exclusives et une ligne éditoriale ambitieuse, elle contribue activement à rééquilibrer la narration globale. Son action offre une vitrine internationale aux artistes, penseurs et créateurs qui font bouger les lignes du continent tout en valorisant la richesse de sa diversité.

Cette reconnaissance attribuée par le MIPAD Canada souligne également l’impact durable de son engagement auprès de la communauté. En valorisant les voix de la diaspora et en construisant des ponts entre l’Afrique et le reste du monde, Gwen Madiba incarne un modèle de réussite et d’inspiration pour la jeunesse. Pour la gabonaise qui sait marquer l’histoire, sa détermination continue d’inscrire la culture africaine au cœur du paysage médiatique mondial.