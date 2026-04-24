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France : vers une hausse des frais universitaires pour les étudiants étrangers

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 24 avril 2026 à 13h00min
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Le paysage universitaire français s’apprête à connaître un séisme pour les étudiants internationaux. Le gouvernement français, par la voix du ministre de l’Enseignement supérieur Philippe Baptiste, a récemment confirmé sa volonté de réformer en profondeur les droits d’inscription pour les étudiants dits « extra-communautaires » (hors Union européenne).

La mesure phare de ce projet réside dans l’augmentation drastique des frais de scolarité, visant à rapprocher la contribution des étudiants du coût réel de leur formation. Si la réforme est appliquée, les chiffres changeraient radicalement : en Licence : le montant passerait de 178 € à environ 2 895 € par an tandis qu’en Master la hausse est encore plus spectaculaire, grimpant de 254 € à 3 941 €.

Pour de nombreux étudiants, notamment ceux issus d’Afrique de l’Ouest où ces sommes représentent des millions de francs CFA, cette barrière financière pourrait marquer la fin du « rêve français ».

Le durcissement du plan « Bienvenue en France »

Cette initiative n’est pas nouvelle ; elle s’inscrit dans la lignée de la stratégie Bienvenue en France lancée en 2019. Jusqu’ici, de nombreuses universités avaient contourné la hausse en appliquant des exonérations massives. Le nouveau plan, baptisé Choose France for Higher Education, entend siffler la fin de la récréation : les exonérations seraient désormais limitées à seulement 10 % des effectifs, réservées à des situations spécifiques encore à définir.

Un équilibre précaire entre attractivité et financement

Le gouvernement défend une volonté de « rééquilibrer le financement du secteur » tout en promettant que la mesure sera progressive et n’impactera pas les étudiants déjà engagés dans un cursus.

Cependant, cette stratégie interroge. En voulant s’aligner sur les modèles anglo-saxons, la France prend le risque de se priver de talents internationaux n’ayant pas les ressources nécessaires. Entre enjeux économiques et rayonnement académique, le débat est loin d’être clos, et la grogne monte déjà au sein des organisations étudiantes.

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