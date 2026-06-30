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Ndougou : succès massif pour la 3e étape de la caravane médicale humanitaire

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 30 juin 2026 à 13h35min
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Une vue de l'affluence lors de la caravane au Centre de Santé du District de Ndougou © D.R.
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Le Centre de Santé du District de Ndougou a vibré ce lundi 29 juin 2026 au rythme d’une affluence record. Pour sa troisième étape, la Caravane Médicale Humanitaire, coorganisée par l’O.A.F et L’Hôpital Assistance Gabon, a attiré une foule immense. Cette initiative citoyenne a reçu le soutien actif de l’honorable René Mboungana et des habitants du Canton Orembo Nkomi, tous mobilisés pour faire de cette journée un véritable succès de solidarité.

Moins de trois mois après un premier passage remarqué dans le Canton Orembo Nkomi, la population a de nouveau répondu présente en masse, témoignant d’un besoin de santé criant. Les équipes médicales n’ont pas ménagé leurs efforts pour offrir une prise en charge complète.

Toute la journée, les consultations se sont enchaînées dans des disciplines variées : de la médecine générale à la cardiologie, en passant par l’ophtalmologie, la gynécologie, la diabétologie et la neurologie. Signe de l’approche globale de cette mission, la santé animale n’a pas été oubliée, puisqu’un vétérinaire était également sur place pour examiner les bêtes des villageois.

Pallier le désert médical dans l’Etimboue

Ces missions de médecine mobile ne sont pas de simples événements ponctuels ; elles représentent une bouffée d’oxygène vitale pour les populations isolées et vulnérables du Département d’Etimboue. En apportant des soins directs, des dépistages et des actions de prévention au plus près des habitants, la caravane vient pallier temporairement le manque criant d’infrastructures locales et de personnel qualifié. Cette ferveur populaire met toutefois en lumière le profond déficit de prise en charge sanitaire dont souffre la région au quotidien.

La culture comme trait d’union

Au-delà de l’aspect purement médical, cette journée s’est achevée sous le signe du partage et de la fraternité. Une fois les blouses blanches rangées, le comité de coordination, porté par les honorables Sosthene Sambouni et Angelina Ditombi, ainsi que par Jean Robert Manguinga, a pris le relais.

Avec le concours chaleureux des populations locales, ils ont offert à leurs hôtes une veillée traditionnelle mémorable. Les chants et les danses ont ainsi dévoilé toute la richesse du patrimoine culturel de la région, scellant dans la convivialité cette mission humanitaire réussie.

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Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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