Déguerpis de Plaine Orety : une messe d’action de grâce un an après leur expulsion

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Le Comité des déguerpis identifiés et recensés de de Plaine Orety ( CDIR-Plaine Orety) a organisé une messe d’action de grâce et de soutien spirituel le mardi 2 juin 2026 à l’église Sainte-Marie de Libreville. Cette cérémonie a permis aux familles de se recueillir, de témoigner de leurs difficultés et de renouveler leur appel aux autorités pour une meilleure solution à leur situation.

Sur place, responsables religieux et familles des déguerpis ont pris part à cette célébration. L’évènement a été avant tout un moment de recueillement et de prière pour les femmes, les enfants, les personnes âgées et les chefs de familles qui continuent de souffrir des conséquences des expulsions. Un an après ces évènements, de nombreuses familles n’ont toujours pas bénéficié de relogement.

Une messe entre recueillement et mémoire des souffrances des déguerpis

La messe a été marquée par des louanges, des moments de prière et des exhortations spirituelles. Dans son homélie, le prêtre officiant a invité l’ensemble des fidèles à garder espoir et à demeurer dans la paix et l’unité malgré les épreuves. Un message salué par les membres du collectif, qui ont rappelé l’importance du cadre spirituel choisi pour cette commémoration. « Nous sommes à l’église aujourd’hui parce que tout appartient à Dieu. C’est à lui que nous nous confions pour apaiser nos cœurs, mais aussi pour éclairer et adoucir ceux des décideurs, afin qu’une issue favorable puisse être trouvée à notre situation », a confié Mebale Antoine, doyen des résidents de Plaine Orety.

Au-delà de la dimension spirituelle de cette commémoration, les victimes ont tenu à rappeler les conditions difficiles dans lesquelles elles ont été expulsées. Elles évoquent des départs précipités ainsi que la perte de nombreux biens matériels. Le vice-président du Comité, Dimitry Ango Mba, a également attiré l’attention sur les conséquences humaines de ces déguerpissements. « Nous avons perdu plusieurs vies », a-t-il affirmé. Selon lui, les décès enregistrés après les expulsions seraient liés à la précarité et aux difficiles conditions de vie auxquelles de nombreuses familles sont confrontées depuis lors.

Un sentiment d’injustice et l’appel à une commission de suivi

La frustration liée au sentiment d’injustice et au manque de transparence dans l’attribution des logements a également été exprimée par les victimes. Selon plusieurs membres du collectif, les habitations destinées aux familles déguerpies sous instructions du Chef de l’Etat n’auraient pas toutes bénéficié aux personnes concernées. Ils affirment que certains logements auraient été attribués à des personnes ne figurant pas parmi les sinistrés. « Les services de renseignement au Gabon sont bien constitués. Est-ce que le président s’est bien renseigné sur la distribution des logements ? », s’est interrogé le Doyen. Face à cette situation, les membres du collectif ont formulé plusieurs revendications qu’ils jugent prioritaires. Ils plaident notamment pour la mise en place d’une commission tripartite.

Cette plate-forme de dialogue réunirait à la fois les représentants des victimes, le gouvernement, ainsi que les administrations compétentes, telles que l’Agence Nationale de l’Urbanisme, des Travaux Topographiques et du Cadastre ( ANUTTC ) et bien d’autres. Selon eux, elle permettrait de faire toute la lumière sur la gestion du dossier, de clarifier les responsabilités de chaque partie et d’accélérer la recherche de solutions durables au profit des familles concernées. Malgré la douleur et la frustration, cette messe a constitué un moment de recueillement et d’espérance. Les participants ont confié leur situation à Dieu tout en appelant à une réponse des autorités. Entre mémoire des pertes et volonté de reconstruction, les déguerpis de Plaine Orety réclament une solution juste, durable et urgente.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire