A La UneDerniers articlesECONOMIE

Australie : Hermann Immongault en immersion au Pilbara pour accélérer le développement de Belinga

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 29 juillet 2026 à 11h44min
1 515 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préférées
Le vice-président du gouvernement Hermann Immongault en immersion sur le site du groupe Fortescue à Pilbara Hermann Immongault © D.R.
Ecouter l'article

La quête d’excellence industrielle passe par l’observation des meilleurs. C’est le sens de la mission officielle menée récemment en Australie par le Vice-Président du Gouvernement, Hermann Immongault. Après des échanges institutionnels à Perth avec le Dr Andrew Forrest, fondateur du groupe Fortescue, la délégation gabonaise s’est rendue dans la région de Pilbara, véritable cœur battant de l’industrie minière mondiale. L’objectif : appréhender sur le terrain le fonctionnement d’un modèle intégré pour anticiper les défis majeurs du gisement de fer de Belinga.

Sur place, la délégation a pu évaluer l’incroyable efficacité opérationnelle du quatrième producteur mondial de minerai de fer. L’écosystème australien de Fortescue repose sur une synergie sans faille : cinq sites d’extraction reliés à une ligne ferroviaire de 760 km, le tout acheminé vers le port d’exportation Herb Elliott. Cet ensemble permet d’exporter en toute sécurité plus de 200 millions de tonnes de fer chaque année.

De la gestion à distance par données en temps réel (« The Hive ») aux technologies autonomes, l’expérience australienne prouve que la réussite d’un projet minier dépend autant de la qualité des infrastructures et de la gouvernance que de la richesse du sous-sol.

Un modèle pour la feuille de route du gisement de Belinga

Actuellement au stade d’exploration via la filiale Fortescue Belinga, le projet gabonais nécessitera le déploiement de solutions logistiques et énergétiques robustes. Les enseignements tirés de cette mission permettront d’alimenter directement la stratégie nationale en matière de transport ferroviaire, de port minier, d’automatisation et de formation du capital humain local.

En scellant cette étape stratégique au Pilbara, Hermann Immongault confirme la volonté du Gabon de diversifier son économie sur des bases durables. Le partenariat avec Fortescue s’affirme ainsi comme le levier central pour transformer la richesse naturelle de Belinga en un moteur de prospérité durable pour le pays.

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 29 juillet 2026 à 11h44min
1 515 Temps de lecture 1 minute
Photo de Morel Mondjo Mouega

Morel Mondjo Mouega

Titulaire d'une Licence en droit, l'écriture et la lecture sont une passion que je mets au quotidien au profit des rédactions de Gabon Media Time depuis son lancement le 4 juillet 2016 et de GMTme depuis septembre 2019. Rédacteur en chef

Articles similaires

Nzeng-Ayong : l’axe Pharmacie – Fromager, une ruelle stratégique laissée à l’abandon

29 juillet 2026 à 11h27min

Agasa : les transporteurs de pain sommés de se conformer aux exigences sanitaires d’ici le 14 août

29 juillet 2026 à 10h33min

Ghana/Gabon : coopération renforcée dans les transports, la santé et l’éducation

29 juillet 2026 à 10h24min

Gabon : effondrement de 34,5 % des exportations au premier trimestre 2026

29 juillet 2026 à 8h24min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page