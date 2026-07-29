Australie : Hermann Immongault en immersion au Pilbara pour accélérer le développement de Belinga

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La quête d’excellence industrielle passe par l’observation des meilleurs. C’est le sens de la mission officielle menée récemment en Australie par le Vice-Président du Gouvernement, Hermann Immongault. Après des échanges institutionnels à Perth avec le Dr Andrew Forrest, fondateur du groupe Fortescue, la délégation gabonaise s’est rendue dans la région de Pilbara, véritable cœur battant de l’industrie minière mondiale. L’objectif : appréhender sur le terrain le fonctionnement d’un modèle intégré pour anticiper les défis majeurs du gisement de fer de Belinga.

Sur place, la délégation a pu évaluer l’incroyable efficacité opérationnelle du quatrième producteur mondial de minerai de fer. L’écosystème australien de Fortescue repose sur une synergie sans faille : cinq sites d’extraction reliés à une ligne ferroviaire de 760 km, le tout acheminé vers le port d’exportation Herb Elliott. Cet ensemble permet d’exporter en toute sécurité plus de 200 millions de tonnes de fer chaque année.

De la gestion à distance par données en temps réel (« The Hive ») aux technologies autonomes, l’expérience australienne prouve que la réussite d’un projet minier dépend autant de la qualité des infrastructures et de la gouvernance que de la richesse du sous-sol.

Un modèle pour la feuille de route du gisement de Belinga

Actuellement au stade d’exploration via la filiale Fortescue Belinga, le projet gabonais nécessitera le déploiement de solutions logistiques et énergétiques robustes. Les enseignements tirés de cette mission permettront d’alimenter directement la stratégie nationale en matière de transport ferroviaire, de port minier, d’automatisation et de formation du capital humain local.

En scellant cette étape stratégique au Pilbara, Hermann Immongault confirme la volonté du Gabon de diversifier son économie sur des bases durables. Le partenariat avec Fortescue s’affirme ainsi comme le levier central pour transformer la richesse naturelle de Belinga en un moteur de prospérité durable pour le pays.