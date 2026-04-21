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Fly Gabon Holding : cap sur la souveraineté aérienne !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 21 avril 2026 à 20h08min
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Photo de famille au terme du premier conseil d'administration de Fly Gabon Holding © GMT
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Fly Gabon Holding a tenu, ce mardi 21 avril 2026, son tout premier conseil d’administration. Celui-ci a consisté à poser les jalons de ses leviers de gouvernance. Sous la présidence de Jean Paul Makosso, cette instance inaugurale a jeté les bases d’une stratégie nationale. Celle-ci aspire à restaurer la présence de l’État dans un secteur jugé vital pour le désenclavement du territoire. De plus, cette stratégie vise la croissance économique.

C’est en présence de Luther Steeven Abouna Yangui, Directeur Général du Trésor et de la comptabilité publique, de Laurent Abessolo Mve, conseiller aéronautique du ministre des Transports, de Jules. B. Potier Loembe Loembe du ministère de l’économie, de Dominique Ayinamono, administrateur indépendant et Marisca Andjai Obouri, Directrice générale de Fly Gabon Holding. Le Président du Conseil d’administration Jean Paul Makosso a ouvert le tout premier conseil d’administration de cette entité. 

Fly Gabon Holding tournée vers une logique d’investissement !

Créée en mars 2024 sous l’impulsion des plus hautes autorités de la Transition, Fly Gabon Holding est désormais un instrument opérationnel. D’ailleurs, ce premier jet a permis de valider les outils matriciels indispensables à toute société de cette stature. Il a notamment permis l’adoption du budget initial, organigramme des effectifs et grille salariale. Par ailleurs, au-delà de la structuration administrative, le Conseil a défini le cœur de son déploiement pour l’exercice 2026. 

La délégation de la direction générale de Fly Gabon Holding © GMT

Fidèle à sa vocation de « véhicule d’investissement », Fly Gabon Holding a validé le lancement d’études prospectives pour l’identification d’opportunités de prises de participation dans diverses entreprises du secteur. À en croire les participants, il s’agit d’une part, d’élargir le portefeuille d’actifs de la société pour garantir sa viabilité financière. D’autre part, il est question de renforcer la visibilité de la puissance publique dans la chaîne de valeur du transport aérien. Il va sans dire que l’autonomisation est en ligne de mire. 

Prendre le lead par la méthode qualitative !

Lors des travaux, il a été rappelé que l’une des problématiques les plus attendues par les populations est la connectivité intérieure. Sur ce point, Fly Gabon Holding affiche une prudence pragmatique. En effet, face aux contraintes réglementaires et opérationnelles complexes, l’entité préconise une approche graduée. Par ailleurs, en étroite synergie avec la compagnie aérienne nationale, la holding entend mener une réflexion de fond sur la mobilité aérienne domestique. 

Instantané du premier conseil d’administration de Fly Gabon Holding © GMT

Aussi, Jean Paul Makosso a tenu à marteler la vision escomptée par cette holding d’investissement. « Le conseil d’administration a donné le feu vert à la direction générale d’engager tout le processus pour engranger des recettes additionnelles en dehors des subventions de l’État », a conclu le Président du conseil d’administration de ladite entité.  L’idée est de transformer le transport aérien en un véritable service public de proximité. En même temps, cela doit se faire tout en respectant les standards de rentabilité et de sécurité internationaux.

Pour pérenniser cette dynamique le conseil d’administration a acté l’élaboration d’un plan stratégique triennal. D’une part, ce document de référence devra chiffrer les ambitions de la holding. D’autre part, il planifiera les investissements d’infrastructures et définira les indicateurs de performance. Dirigée par Marisca Andjai Obouri, la FlyGabon Holding ambitionne de devenir le pivot d’une souveraineté aérienne retrouvée. Par conséquent, celle-ci se mettra désormais activement au service d’un développement endogène et durable. Le cap est fixé. Il reste désormais à transformer ces orientations en une réalité tangible.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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