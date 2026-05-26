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Fly Gabon Holding : Luther Steeven Abouna Yangui fait son entrée au Conseil d’administration

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 26 mai 2026 à 12h48min
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Le Directeur Général de la Comptabilité Publique et du Trésor, Luther Steeven Abouna Yangui © D.R.
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Réuni ce vendredi 22 mai 2026 sous la présidence du chef de l’État Brice Clotaire Oligui Nguema, le Conseil des ministres a procédé à une nomination stratégique au sein de Fly Gabon Holding (FLYGH). Le Directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor, Luther Steeven Abouna Yangui, a été désigné administrateur représentant le ministère de l’Économie au Conseil d’administration de la compagnie nationale. Une décision qui intervient dans un contexte de consolidation de la gouvernance financière et opérationnelle du transport aérien gabonais.

Le gouvernement poursuit progressivement la structuration institutionnelle de Fly Gabon Holding, considérée comme l’un des instruments stratégiques de la souveraineté économique et logistique du pays. Depuis son lancement, la compagnie nationale est au cœur des ambitions des autorités visant à renforcer la connectivité intérieure, développer les liaisons régionales et repositionner le Gabon dans le transport aérien sous-régional. Mais au-delà des enjeux opérationnels, la réussite du projet Fly Gabon repose également sur la solidité de sa gouvernance administrative et financière.

Un profil financier au cœur de la gouvernance de Fly Gabon

C’est dans cette dynamique que le Conseil des ministres réuni ce vendredi 22 mai 2026 au Palais de la Présidence de la République a entériné la nomination de Luther Steeven Abouna Yangui en qualité d’administrateur représentant le ministère de l’Économie au Conseil d’administration de Fly Gabon Holding. Actuel Directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor (DGCPT), Luther Steeven Abouna Yangui occupe une position stratégique dans la gestion des finances publiques gabonaises.

Sa nomination au sein du Conseil d’administration de Fly Gabon Holding traduit visiblement la volonté des autorités de renforcer le pilotage financier de la compagnie nationale dans une phase jugée cruciale de son développement. Dans le secteur aérien, où les investissements, les charges d’exploitation et les besoins de financement restent particulièrement élevés, la question de la gouvernance financière apparaît centrale pour assurer la viabilité des compagnies publiques. Le choix d’un haut responsable du Trésor public pourrait ainsi répondre à une logique de contrôle budgétaire, de sécurisation des investissements et de suivi plus rigoureux des engagements financiers de la holding.

Fly Gabon, un enjeu stratégique pour l’État

Depuis plusieurs mois, Fly Gabon multiplie les initiatives pour étendre son réseau domestique et régional dans un contexte de forte concurrence sous-régionale. La compagnie nationale est également présentée par les autorités comme un levier de désenclavement territorial et d’intégration économique.

L’amélioration de la desserte intérieure, notamment vers certaines provinces difficilement accessibles par voie terrestre, constitue l’un des objectifs affichés du gouvernement dans le cadre du développement des infrastructures de transport. Mais la consolidation de Fly Gabon soulève également des défis importants en matière de rentabilité, de gouvernance, de maintenance et de compétitivité.

Renforcer la crédibilité financière de la compagnie

Dans plusieurs pays africains, les compagnies aériennes publiques restent confrontées à des difficultés structurelles liées aux coûts d’exploitation, à la dette ou à la gouvernance. Au Gabon, les autorités semblent vouloir anticiper ces risques en renforçant progressivement les mécanismes de supervision administrative et financière de Fly Gabon Holding.

La présence du Directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor au sein du Conseil d’administration pourrait ainsi contribuer à renforcer la crédibilité financière de la compagnie auprès des partenaires institutionnels, des investisseurs et des bailleurs. Cette nomination traduit également l’importance stratégique désormais accordée au secteur du transport aérien dans la politique économique et logistique de la Vème République.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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