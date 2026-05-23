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Melen : la route de l’hôpital toujours enclavée, les riverains à bout  

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 23 mai 2026 à 15h57min
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L'entrée dégradée de l'Hôpital Melen © GMT
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Sur l’axe PK11 – Hôpital de Melen, dans le cinquième arrondissement de Libreville, les automobilistes avancent chaque jour avec prudence sur une chaussée qui ressemble davantage à un terrain de cross qu’à une route urbaine. Ce tronçon d’à peine un kilomètre, pourtant très fréquenté, est devenu un véritable parcours d’obstacles. Dès la sortie de la voie express, le supplice commence. Nids-de-poule profonds, flaques d’eau stagnantes et amas de poussière compliquent fortement la circulation. Les conducteurs ralentissent brusquement, zigzaguent ou roulent à contresens pour éviter d’endommager leurs véhicules.

Face à l’absence d’intervention des pouvoirs publics, commerçants et chauffeurs de clandos ont dû se regrouper en collectif afin d’effectuer eux-mêmes des travaux sommaires d’entretien. Ces réparations artisanales ont permis de limiter temporairement la dégradation du tronçon, sans toutefois résoudre le problème de fond. À mesure que l’on approche de l’hôpital régional de Melen, l’état de la route se détériore davantage. À l’entrée principale de l’établissement, d’énormes crevasses obligent les automobilistes à manœuvrer avec difficulté pour accéder au site.

Un accès hospitalier devenu un casse-tête

Pour les habitants du secteur, voir un centre hospitalier enclavé dans de telles conditions demeure incompréhensible. Les premières victimes de cette situation sont les chauffeurs de clandos assurant la liaison PK11 – Rail. Stationnés à l’entrée de Melen, ils dénoncent des dépenses croissantes liées aux pannes mécaniques, aux amortisseurs endommagés et aux crevaisons répétées. Plusieurs conducteurs affirment qu’une partie importante de leurs revenus est consacrée à l’entretien des véhicules, au détriment de leurs recettes quotidiennes et de la qualité du service offert aux usagers.

Alors que la transition conduite par le CTRI a permis le bétonnage de plusieurs axes secondaires de Libreville, les riverains de Melen estiment avoir été laissés de côté. Pour eux, la présence d’un hôpital dans cette zone devrait pourtant faire de cette route une priorité absolue. En attendant d’éventuels travaux, patients, transporteurs et habitants vivent dans l’inquiétude permanente du retour des pluies. Beaucoup redoutent une aggravation rapide de l’état de la chaussée, qui pourrait rendre l’accès à l’hôpital encore plus difficile dans les prochaines semaines.

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 23 mai 2026 à 15h57min
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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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