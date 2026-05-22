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Sénégal : Ousmane Sonko limogé de son poste de Premier ministre 

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 22 mai 2026 à 23h52min
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Diomaye Faye et Ousmane Sonko © D.R.
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Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a mis fin, vendredi 22 mai 2026 aux fonctions du Premier ministre Ousmane Sonko, ouvrant une nouvelle séquence politique au sommet de l’État sénégalais. L’annonce a été faite à la télévision nationale RTS à travers un décret présidentiel actant également la dissolution du gouvernement. Selon plusieurs médias sénégalais et internationaux, les ministres et secrétaires d’État sortants restent chargés d’expédier les affaires courantes dans l’attente de la formation d’une nouvelle équipe gouvernementale. 

Cette décision intervient après plusieurs semaines de tensions ouvertes entre les deux figures du parti Pastef, arrivées conjointement au pouvoir en 2024. Si le tandem incarnait jusque-là l’alternance politique face à l’ancien régime de Macky Sall, des divergences sur la gouvernance, les réformes économiques et les relations avec certaines institutions internationales avaient progressivement émergé. Début mai, Bassirou Diomaye Faye avait lui-même reconnu publiquement l’existence de désaccords avec son chef du gouvernement, tout en affirmant maintenir sa confiance à son égard. 

Une rupture politique au sommet du pouvoir sénégalais

La rupture entre les deux hommes marque un tournant pour le Sénégal, moins de deux ans après leur victoire historique à l’élection présidentielle. Ousmane Sonko, figure populaire auprès de la jeunesse et leader historique de Pastef, avait été empêché de se présenter à la présidentielle de 2024 en raison de ses condamnations judiciaires. Il avait alors porté la candidature de Bassirou Diomaye Faye, devenu le plus jeune président de l’histoire du pays après une victoire dès le premier tour. 

Cette décision suscite déjà de nombreuses interrogations sur l’avenir de la majorité présidentielle et l’équilibre des forces au sein de Pastef. Plusieurs observateurs estiment que ce limogeage pourrait entraîner une recomposition du paysage politique sénégalais dans un contexte économique tendu, marqué par des défis liés à la dette publique et aux attentes sociales. Aucune annonce officielle n’avait encore été faite vendredi soir concernant le nom du futur Premier ministre appelé à conduire le prochain gouvernement.

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 22 mai 2026 à 23h52min
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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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