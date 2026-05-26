Diplomatie : Le pape Léon XIV appelle à «désarmer l’IA», une urgence pour l’Afrique et le Gabon

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Pendant que les chancelleries occidentales se perdent en débats théoriques sur la gouvernance numérique, une réalité bien plus sombre s’est déjà imposée sur le terrain. Au Sahel comme dans l’est de la République démocratique du Congo, des drones algorithmiques tuent en silence. Face à cette dérive technologique, le pape Léon XIV a choisi de briser les tabous diplomatiques. Dans sa toute première encyclique, Magnifica humanitas, publiée ce lundi 25 mai, le souverain pontife pose les mots que la communauté internationale évite soigneusement, lançant un cri d’alarme sans équivoque : il faut urgemment « désarmer l’IA ».

Parmi les cinq pistes de responsabilité tracées dans ce texte majeur, la radicalité de la position vaticane frappe les esprits. Léon XIV place le désarmement de l’intelligence artificielle au même niveau que la construction de la paix ou la défense des victimes de guerre.

Le raisonnement pontifical se veut aussi simple qu’implacable. En déléguant à des lignes de code la décision suprême de donner la mort, l’humanité franchit un point de non-retour moral. Dès lors, la guerre cesse d’être un acte assumé par des hommes responsables pour devenir le produit froid d’un calcul probabiliste. Le chef de l’Église catholique condamne fermement cette « déresponsabilisation », qu’il juge incompatible avec toute notion de justice. En invitant à dépasser le concept historique de « guerre juste », le pape ouvre un débat théologique et politique d’une portée considérable.

L’Afrique, laboratoire de la guerre algorithmique

Cet appel résonne avec une force particulière sur le continent africain, devenu malgré lui le terrain d’expérimentation de ces armes autonomes. Dans plusieurs zones de conflit, des drones assistés par l’IA, souvent fournis par des puissances extérieures, sèment déjà la mort. L’Afrique s’est transformée en un laboratoire grandeur nature pour ces technologies létales, déployées sans débat démocratique ni cadre juridique.

Face à cela, le Vatican exige que le multilatéralisme reprenne les rênes à travers des traités internationaux stricts, une doctrine que l’Union africaine tarde pourtant à formuler.

Une opportunité diplomatique pour Libreville

C’est dans ce vide politique que le Gabon pourrait jouer un rôle pivot. Fort de sa tradition de pays médiateur, Libreville dispose d’une carte maîtresse. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a érigé la diplomatie de paix en priorité, trouverait dans l’encyclique Magnifica humanitas un levier politique de premier ordre.

En initiant ou en rejoignant un plaidoyer continental pour l’encadrement des IA militaires, le Gabon consoliderait son influence internationale. Porté par la caution morale du Vatican, Libreville a ici une occasion unique de porter la voix d’une Afrique qui refuse de servir de cible à des algorithmes tueurs.