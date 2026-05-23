Coopération : Libreville et la Havane consolident leur partenariat au plan sanitaire 

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En marge de la 79e Assemblée mondiale de la la Santé organisée à Genève, la coopération sanitaire entre le Gabon et Cuba a franchi une nouvelle étape. Pr Elsa Nkana Joséphine Ayo épouse Bivigou s’est entretenue avec Carilda Peña, vice-ministre cubaine de la Santé, afin d’évaluer les acquis du partenariat médical entre Libreville et La Havane et d’explorer de nouvelles perspectives de collaboration. Cette rencontre intervient dans un contexte marqué par la volonté des autorités gabonaises de renforcer durablement les capacités du système de santé national à travers des partenariats stratégiques ciblés.

Les deux responsables ont salué la solidité des relations bilatérales dans le domaine sanitaire, notamment grâce à la présence de personnels médicaux cubains dans plusieurs structures hospitalières gabonaises. Cette dynamique s’inscrit dans la continuité de la visite officielle effectuée à Cuba par le président Brice Clotaire Oligui Nguema en septembre 2025, une visite qui avait permis de relancer plusieurs axes de coopération entre les deux pays. Au cours des échanges, les discussions ont porté sur l’élargissement de cette collaboration afin de répondre aux besoins croissants du Gabon en matière de soins spécialisés et de renforcement des ressources humaines.

Un partenariat axé sur les soins, les médicaments et la formation

Dans cette optique, l’arrivée prochaine de nouveaux professionnels de santé cubains a été annoncée. Entre juin et juillet 2026, dix-huit personnels médicaux aux profils variés devraient rejoindre Libreville pour appuyer les structures sanitaires nationales. Les discussions ont également porté sur le secteur pharmaceutique, avec une attention particulière accordée à la fourniture de médicaments spécialisés destinés au traitement de pathologies graves, notamment celles pouvant entraîner des amputations. Les autorités gabonaises entendent ainsi améliorer la prise en charge des patients et renforcer l’accès aux traitements adaptés.

La question de la formation des ressources humaines en santé a constitué un autre point central des échanges. Le Gabon souhaite intensifier sa coopération avec Cuba dans la formation des médecins et du personnel paramédical afin d’élever durablement la qualité de l’offre de soins. Pour concrétiser cette ambition commune, Pr Elsa Nkana Joséphine Ayo épouse Bivigou effectuera prochainement une visite de travail à Cuba. Cette mission devrait permettre de consolider davantage un partenariat jugé exemplaire par les deux parties et appelé à jouer un rôle majeur dans le développement du système sanitaire gabonais.