Derniers articlesPOLITIQUE

Gabon : création d’un Institut national des archives, de la bibliothèque et de la documentation

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 25 mai 2026 à 19h47min
1 510 Temps de lecture 1 minute
Une vue du bâtiment actuel abritant les Archives nationales © D.R.
Ecouter l'article

Réuni ce vendredi 22 mai 2026 sous la présidence du chef de l’État Brice Clotaire Oligui Nguema, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant création de l’Institut national des Archives, de la Bibliothèque et de la Documentation (INABD). Cette nouvelle structure publique aura pour mission de collecter, préserver et valoriser le patrimoine archivistique et documentaire national dans un contexte marqué par les enjeux de mémoire, de conservation et de transmission du savoir.

Dans un pays où la conservation des archives publiques, des documents historiques et du patrimoine documentaire demeure un défi majeur, les autorités gabonaises veulent désormais renforcer les outils institutionnels chargés de préserver la mémoire nationale. Entre dégradation des fonds documentaires, insuffisance des infrastructures spécialisées et faibles capacités de numérisation, plusieurs observateurs alertent depuis des années sur les risques de disparition progressive d’une partie importante du patrimoine archivistique gabonais.

C’est dans cette dynamique que le Conseil des ministres réuni ce vendredi 22 mai 2026 au Palais de la Présidence de la République a adopté un projet de loi portant création, attributions et organisation de l’Institut National des Archives, de la Bibliothèque et de la Documentation (INABD). Pris en application des dispositions de l’article 99 de la Constitution, ce texte constitue l’acte fondateur de cette nouvelle institution publique.

Préserver et valoriser la mémoire nationale

Selon le communiqué final du Conseil des ministres, l’INABD aura pour mission principale de collecter, cataloguer, protéger, conserver et diffuser le patrimoine archivistique et documentaire national.

À travers cette réforme, les autorités entendent donner une place plus stratégique à la gestion des archives et de la documentation publique dans la politique culturelle et administrative du pays. L’objectif affiché est également de renforcer les capacités de conservation des documents administratifs, historiques, scientifiques et culturels considérés comme essentiels pour la mémoire collective nationale.

Dans plusieurs pays, les institutions d’archives et de documentation jouent un rôle central dans la préservation de l’histoire, la recherche universitaire, l’accès à l’information publique et la transmission des connaissances aux générations futures. Pour le Gabon, cette initiative intervient dans un contexte où les questions liées à la souveraineté culturelle et à la valorisation du patrimoine national prennent une importance croissante.

Une autonomie administrative et financière

Le projet de loi prévoit que l’INABD soit doté d’une personnalité juridique ainsi que d’une autonomie administrative et financière. Le gouvernement estime que cette autonomie devrait permettre à l’institution de fonctionner avec davantage d’efficacité et de disposer de moyens adaptés à ses missions.

Pour assurer son fonctionnement, l’Institut sera organisé autour de plusieurs organes : un Conseil d’administration, une Direction générale et une Agence comptable. Cette structuration traduit la volonté des autorités de professionnaliser davantage la gestion des archives et de la documentation nationale tout en renforçant les mécanismes de gouvernance interne de l’institution.

Un enjeu culturel, administratif et scientifique

Au-delà de la dimension institutionnelle, la création de l’INABD soulève également des enjeux importants en matière de modernisation administrative et de préservation culturelle. Dans un environnement de plus en plus marqué par la numérisation des données et l’explosion des contenus documentaires, plusieurs administrations africaines cherchent à améliorer leurs systèmes de conservation et de gestion de l’information publique.

La question des archives apparaît également stratégique dans les domaines judiciaire, historique, universitaire et patrimonial. Pour le Gabon, la mise en place de cette structure pourrait contribuer à renforcer la traçabilité administrative, soutenir la recherche scientifique et préserver des pans entiers de la mémoire nationale parfois menacés par le vieillissement des supports ou le manque de conservation adaptée.

Reste désormais à savoir quels moyens techniques, humains et budgétaires seront mobilisés pour permettre à l’Institut National des Archives, de la Bibliothèque et de la Documentation de remplir efficacement ses missions dans les prochaines années.

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 25 mai 2026 à 19h47min
1 510 Temps de lecture 1 minute
Photo de Karl Makemba

Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

Articles similaires

Festival de Cannes 2026 : la productrice et réalisatrice gabonaise Samantha Biffot remporte la Caméra d’or

25 mai 2026 à 19h42min

Kenya : l’incroyable combat d’Abigael Kendi, née avec deux utérus et deux vagin

25 mai 2026 à 19h29min

Gabon : quatre marins portés disparus après le naufrage d’un remorqueur

25 mai 2026 à 19h13min

Affaire Sylvia et Nourredin Bongo : le Gabon active les leviers d’Interpol

25 mai 2026 à 17h59min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Journal] Le 12H30 du 22 mai 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 12H30 du 22 mai 2026
[#Reportage] Gabon : le nganga et le ritualiste , ces professions reconnues par le Code de la santé 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Gabon : le nganga et le ritualiste , ces professions reconnues par le Code de la santé
🔴 [FlashInfos] PNPE : nouveau départ pour 81 jeunes chauffeurs de taxi et de VTC 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] PNPE : nouveau départ pour 81 jeunes chauffeurs de taxi et de VTC
🔴 [FlashInfos] Gabon : le nganga et le ritualiste , ces professions reconnues par le Code de la santé 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] Le nganga et le ritualiste , ces professions reconnues par le Code de la santé
🔴 [FlashInfos] Gabon : la crise de confiance envers la justice peut-elle dissuader les investisseurs ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] La crise de confiance envers la justice peut-elle dissuader les investisseurs ?
🔴 [FlashInfos] Gabon : un premier bilan des 100 jours «au-dessus de la moyenne» selon Hermann Immongault 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] Un premier bilan des 100 jours «au-dessus de la moyenne» selon Hermann Immongault
S'abonner
Bouton retour en haut de la page