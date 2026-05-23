Gabon : Séraphin Moundounga promu président du CNDPC 

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C’est la conséquence logique de l’ordonnance prise en conseil des ministres le 26 février dernier, créant une Commission nationale de la démocratie et de la participation citoyenne (CNDPC). Lors du Conseil des ministres de ce 22 mai 2026, le chef de l’Etat a acté la nomination de Séraphin Moundounga à la tête de cette entité dont la création avait été justifiée par la nécessité de s’arrimer à l’architecture institutionnelle de la Vème République et de renforcer la crédibilité ainsi que la stabilité du système démocratique.

Ancien président du Conseil économique social environnemental et culturel (CESEC), puis vice-président de la République avant d’être débarqué au lendemain de la prestation de serment du président de la République, le Docteur Séraphin Moundounga est un fin connaisseur des rouages du pouvoir. Il a notamment été ministre sous Ali Bongo avant de claquer la porte pour s’exiler en France jusqu’au coup d’Etat militaire du 30 août 2023.

Revivifier la vie démocratique

À la tête de la Commission nationale de la démocratie et de la participation citoyenne, ce proche du président de la République vient ainsi succéder à Séraphin Ndaot Rembogo, mais avec une dynamique renouvelée du fonctionnement de l’ancien Conseil national de la démocratie (CND). Dans le cadre des missions qui sont assignées à cette instance indépendante, Séraphin Moundounga devra s’appuyer sur un Observatoire de la Démocratie dont la mission sera de collecter, analyser et exploiter des données relatives à la vie politique et aux campagnes électorales, identifier les dynamiques, les tendances, les enjeux et les problématiques de la vie démocratique.

L’objectif est de doter l’État d’un instrument d’analyse structuré, capable de produire des données fiables sur le fonctionnement du système politique. Pour Séraphin Moundounga, au-delà de la simple structuration d’une instance démocratique devenue inadaptée, l’enjeu est surtout de revivifier la vie démocratique en renforçant la participation citoyenne dans les débats démocratiques, sortant ainsi du cadre purement partisan. Il faut dire que cette nomination de cette personnalité à la tête de la CNDPC s’inscrit dans la dynamique de la réforme achevée du fonctionnement des partis politiques.