Sénégal : Ahmadou Al Amidou Lo, nouveau chef du gouvernement

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Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a nommé Ahmadou Al Amidou Lo au poste de Premier ministre. L’annonce a été faite à travers un décret présidentiel lu à la télévision nationale, quelques jours après le départ d’Ousmane Sonko. Cette décision intervient dans un contexte politique sensible, marqué par des tensions internes au sein du pouvoir et par de fortes attentes autour des réformes économiques et institutionnelles promises par le régime en place.

Économiste de formation et ancien directeur national de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), Ahmadou Al Amidou Lo est considéré comme un technocrate expérimenté. Avant sa nomination à la tête du gouvernement, il occupait les fonctions de ministre chargé du suivi et de l’évaluation de l’Agenda national de transformation « Sénégal 2050 », principal programme stratégique du président Faye. Il avait également exercé comme secrétaire général du gouvernement, un poste clé dans la coordination administrative de l’État. Sa désignation est interprétée comme la volonté du chef de l’État de privilégier la continuité et l’efficacité dans la conduite des politiques publiques.

Un choix pour rassurer les partenaires économiques

La nomination d’Ahmadou Al Amidou Lo intervient alors que le Sénégal traverse une période économique délicate, marquée par des négociations importantes avec les partenaires financiers internationaux, notamment le Fonds monétaire international. Selon plusieurs médias, les autorités cherchent à maintenir la stabilité institutionnelle afin de poursuivre les réformes engagées depuis l’arrivée au pouvoir du tandem Faye-Sonko en 2024. Le nouveau Premier ministre devra également répondre aux attentes sociales, dans un contexte de pression sur le coût de la vie et de fortes demandes d’emploi des jeunes.

Sur le plan politique, cette nomination ouvre une nouvelle séquence pour le pouvoir sénégalais. Le départ d’Ousmane Sonko de la Primature avait alimenté de nombreuses spéculations sur l’équilibre interne du parti Pastef et sur l’orientation future du gouvernement. En choisissant une personnalité issue de l’appareil technocratique et réputée discrète, Bassirou Diomaye Faye semble vouloir renforcer la crédibilité économique de son administration tout en préservant l’agenda de transformation annoncé durant la campagne présidentielle. La composition du futur gouvernement sera désormais scrutée avec attention par les acteurs politiques et économiques du pays.