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Ebola : la CEMAC appelle au renforcement de la collaboration transfrontalière

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 26 mai 2026 à 10h05min
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La Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) tire la sonnette d’alarme face à la résurgence de la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo et en Ouganda. Dans un communiqué publié depuis Bangui, la Commission de la CEMAC affirme avoir pris acte de l’alerte lancée le 17 mai 2026 par Africa CDC et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui qualifient cette situation d’urgence de santé publique de portée internationale. L’institution sous-régionale s’inquiète particulièrement du risque élevé de propagation vers les pays de l’espace communautaire, en raison de la proximité géographique avec les zones touchées.

Selon la Commission, l’augmentation du nombre de décès parmi les cas suspects dans la province de l’Ituri, en RDC, ainsi que l’absence de vaccins et de traitements spécifiques, renforcent les inquiétudes sanitaires. Réunie en urgence avec ses institutions spécialisées dans le cadre de l’approche « Une Seule Santé », la CEMAC appelle les États membres à prendre des mesures immédiates pour limiter l’expansion du virus. Elle insiste notamment sur le renforcement des dispositifs de surveillance sanitaire et sur une meilleure coordination des interventions entre les pays frontaliers afin de prévenir toute transmission transnationale.

Une coopération régionale indispensable

La Commission de la CEMAC souligne que la lutte contre Ebola ne peut être efficace sans une collaboration étroite entre les États de la sous-région. Elle recommande un partage rapide des informations épidémiologiques, une harmonisation des contrôles aux frontières et une prise en charge coordonnée des cas suspects ou confirmés. Les autorités communautaires rappellent également l’importance de sensibiliser les populations vivant dans les zones frontalières, souvent exposées aux déplacements transfrontaliers quotidiens. Pour les experts sanitaires, cette stratégie commune constitue un élément clé pour éviter une nouvelle crise régionale comparable aux précédentes flambées épidémiques.

Dans cette perspective, la CEMAC réaffirme son engagement à accompagner les États membres à travers le Programme de sécurité sanitaire en Afrique de l’Ouest et du Centre (HeSP-3), récemment étendu à la sous-région. L’organisation promet une assistance technique et opérationnelle afin d’aider les pays à prévenir et contenir toute éventuelle propagation du virus. Cette mobilisation intervient alors que les autorités sanitaires africaines multiplient les appels à la vigilance et à la solidarité régionale face à cette menace sanitaire.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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