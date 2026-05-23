Gabon : la pauvreté aggravée par le train de vie excessif de l’Etat, selon Franck Nguema

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L’ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Franck Nguema, tire la sonnette d’alarme sur la progression de la pauvreté au Gabon dans le Tome 1 de son essai politique et social intitulé Ce qui est bon pour les gabonais est bon pour le Gabon. Dans cet ouvrage, l’auteur dénonce les dysfonctionnements structurels qui freinent l’émergence d’une véritable classe moyenne et aggravent les inégalités sociales. Il met particulièrement en cause « le train de vie de l’État », qu’il considère comme un facteur d’appauvrissement des populations, en raison d’une gestion budgétaire davantage orientée vers les dépenses de fonctionnement que vers les investissements productifs et sociaux.

Dans un extrait consacré à « la lutte contre la pauvreté », Franck Nguema relève que « le budget annuel de l’État gabonais, qui tourne autour de 3 500 milliards de FCFA, est principalement consacré à des dépenses opérationnelles ». L’auteur souligne également que « 82% des recettes budgétaires sont déjà absorbées par la rémunération des fonctionnaires et le service de la dette ». Il estime que cette situation prive les secteurs essentiels de moyens suffisants, notamment la santé, l’éducation et les infrastructures. Plus grave encore, il dénonce une hausse continue des dépenses liées aux primes et indemnités dans certaines administrations, « sans pour autant avoir augmenté le nombre de leurs employés ».

Une pauvreté persistante malgré les richesses du pays

L’essai met aussi en lumière les conséquences sociales de cette gouvernance budgétaire. Selon les données citées par Franck Nguema, « entre 34 et 40% de la population vit dans la pauvreté », soit près de 900 000 personnes, malgré les importantes ressources pétrolières et minières du pays. Il insiste sur le chômage massif des jeunes, rappelant que « 65% des jeunes de 18 à 35 ans » sont touchés par l’inemployabilité. Il déplore également les profondes disparités territoriales entre Libreville et l’intérieur du pays, où l’accès à l’eau potable, à l’électricité ou encore aux soins de santé demeure limité.

L’ancien ministre appelle à une réforme profonde de l’action publique. Il évoque les résistances administratives et politiques qui entravent la rationalisation de la fonction publique, et plaide pour une gouvernance plus efficace et transparente. Dans son analyse, le clientélisme, la corruption et la dépendance aux ressources naturelles entretiennent un modèle économique fragile et peu créateur d’emplois. À travers cet essai, Franck Nguema entend ouvrir le débat sur la nécessité d’un État davantage tourné vers les besoins des populations vulnérables.