Derniers articlesPOLITIQUE

Gabon : Foumboula appelle la HAC à lever la suspension des réseaux sociaux !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 26 mai 2026 à 13h12min
1 514 Temps de lecture 1 minute
Geoffroy Foumboula Libeka, candidat aux élections législatives de 2025 dans le 3e arrondissement de Libreville © GMT
Ecouter l'article

Fidèle à son élan républicain, l’acteur de la société civile Geoffroy Foumboula Libeka Makosso a saisi, le 11 mai 2026, Germain Ngoyo Moussavou, président de la Haute autorité de la communication (HAC). L’ancien député de la transition a sollicité la levée de la suspension des réseaux sociaux en République Gabonaise. Et ce, pour cause d’incohérences après l’adoption de 3 textes qui encadrent dorénavant les activités dans ce secteur. 

D’entrée de jeu, Geoffroy Foumboula Libeka a salué la HAC pour avoir eu l’idée de cette suspension. Car dit-il, elle a « poussé l’Exécutif à faire évoluer le corpus juridique en matière de communication ». Cependant, à l’épreuve des faits, cette restriction s’avère aujourd’hui obsolète et contre-productive. C’est notamment ce qui serait mis en exergue par une étude statistique datée du 11 mai 2026. Laquelle révèle une asymétrie dans la communication de l’État.

Geoffroy Foumboula pour un retour dans l’intérêt de tous !

Le vice-président 2 du Conseil, économique, social, environnemental et culturel (CESEC) a soutenu que 54 % des ministères, l’intégralité des institutions législatives notamment le Sénat et l’Assemblée nationale ainsi que la totalité des médias publics continuent d’émettre via des réseaux privés virtuels (VPN). Et ce, tandis que la Présidence de la République demeure astreinte au silence numérique depuis le 18 février dernier.

Aussi, pour Geoffroy Foumboula Libeka, cette paralysie de la communication présidentielle engendre une externalisation délétère de la parole officielle, désormais tributaire de canaux informels et d’influenceurs, promus vitrines involontaires de la nation. En outre, la généralisation des VPN contribue à falsifier les données souveraines du pays et expose l’espace cybernétique gabonais à une vulnérabilité systémique. 

Pour clore son argumentaire, l’acteur de la société civile a martelé qu’avec l’arsenal législatif désormais consolidé, plus rien ne justifie le maintien de cette suspension. « Si cette suspension pouvait se justifier du fait de l’absence de texte en la  matière, elle ne saurait se justifier à ce jour car empêchant l’ordonnance sur les réseaux sociaux de produire ses effets », a-t-il indiqué. Une prise de position qui on l’espère saura faire bouger les lignes.

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 26 mai 2026 à 13h12min
1 514 Temps de lecture 1 minute
Photo de Lyonnel Mbeng Essone

Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

Articles similaires

Alex González García : «Quand il y a une volonté politique, tout est possible entre Cuba et le Gabon»

26 mai 2026 à 13h14min

Lébamba : au gnouf pour avoir vendu des bâtons de manioc aux matières fécales

26 mai 2026 à 13h09min

Diplomatie : Le pape Léon XIV appelle à «désarmer l’IA», une urgence pour l’Afrique et le Gabon

26 mai 2026 à 12h57min

Fly Gabon Holding : Luther Steeven Abouna Yangui fait son entrée au Conseil d’administration

26 mai 2026 à 12h48min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#RevuedePresse] Revue de presse du 26 Mai 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#RevuedePresse] Revue de presse du 26 Mai 2026
[#Reportage ] Transport aérien : Royal Air Maroc suspend ses vols sur Libreville 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage ] Transport aérien : Royal Air Maroc suspend ses vols sur Libreville
[#Journal] Le 12H30 du 26 mai 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 12H30 du 26 mai 2026
🔴 [FlashInfos] Gabon : quatre marins portés disparus après le naufrage d’un remorqueur 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] Gabon : quatre marins portés disparus après le naufrage d’un remorqueur
🔴 [FlashInfos] Transport aérien : Royal Air Maroc suspend ses vols sur Libreville 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] Transport aérien : Royal Air Maroc suspend ses vols sur Libreville
[#Reportage ] Gabon : Bilie-By-Nze libre si deux vices de procédure sont reconnus 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage ] Gabon : Bilie-By-Nze libre si deux vices de procédure sont reconnus
S'abonner
Bouton retour en haut de la page