Fistulographie : à quoi sert cet examen médical ?

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Peu connue du grand public, la fistulographie est une technique d’imagerie médicale pratiquée au Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL) nous apprend le Dr Lydie Kerault, médecin au service d’Imagerie Médicale dans une capsule publiée récemment. Cet examen permet d’explorer une fistule et d’en préciser le trajet. Il fournit ainsi aux spécialistes des informations utiles pour orienter la prise en charge du patient.

La fistulographie consiste à opacifier un trajet fistuleux à partir d’un orifice externe. Selon le service d’Imagerie médicale du CHUL, l’examen permet notamment de rechercher une éventuelle communication entre la peau et le canal anal. Pour y parvenir, un produit de contraste est introduit au niveau de l’orifice externe. Une fois le produit injecté, le trajet fistuleux devient visible à l’imagerie. Les spécialistes peuvent alors suivre son parcours et déterminer plus précisément son étendue. Cette étape permet également de mieux comprendre l’anatomie de la fistule avant sa prise en charge.

Des informations utiles au chirurgien

Ainsi, lorsque le trajet est correctement opacifié, les images obtenues peuvent servir de repère au chirurgien. Elles lui permettent de disposer d’informations supplémentaires sur le parcours de la fistule avant une éventuelle intervention. La fistulographie constitue donc un examen complémentaire dans certaines situations. Elle contribue à une meilleure connaissance de la fistule et peut faciliter la préparation du geste chirurgical. Toutefois, la réalisation de cet examen dépend de l’indication médicale et de l’évaluation du patient par les professionnels de santé.

Par ailleurs, cette technique fait partie des examens proposés au service d’Imagerie médicale du CHUL. À travers ses capsules d’information, l’établissement présente également au public certaines techniques médicales encore peu connues. Concernant la fistulographie, le coût annoncé est de 18 000 francs CFA pour les patients ne bénéficiant pas de l’assurance CNAMGS. Avec cette assurance, le montant à payer s’élève à 3 600 francs CFA. Ces tarifs permettent ainsi aux patients concernés de connaître les conditions financières liées à la réalisation de cet examen au sein de la structure hospitalière.