Libreville : le Samu social lance une grande caravane médicale gratuite les 15 et 16 juillet 2026 

Ecouter l'article

Le Samu social gabonais organise, les 15 et 16 juillet 2026 à son siège de Libreville, une grande caravane médicale et humanitaire destinée à offrir gratuitement plusieurs prestations de santé aux populations. Circoncisions, consultations spécialisées, chirurgie de la cataracte, radiologie, examens biologiques et soins dentaires figurent au programme de cette opération placée sous le signe de l’accès aux soins pour tous.

Le Samu social gabonais poursuit ses actions en faveur des populations les plus vulnérables. Les mercredi 15 et jeudi 16 juillet prochains, son siège de Libreville accueillera une importante caravane médicale et humanitaire destinée à rapprocher les services de santé des citoyens. Cette initiative permettra aux patients de bénéficier gratuitement de nombreuses consultations et interventions médicales dans plusieurs spécialités, confirmant la vocation sociale de cette structure qui intervient quotidiennement dans la prise en charge des personnes en situation de précarité.

Des consultations gratuites dans plusieurs spécialités

Pendant deux jours, les équipes médicales proposeront un large éventail de prestations. En ophtalmologie, les patients pourront bénéficier de consultations, de dons de lunettes correctrices ainsi que d’interventions chirurgicales de la cataracte. Les femmes auront également accès à des consultations gynécologiques, à des échographies et à des hystérosalpingographies afin de renforcer le dépistage et le suivi des pathologies gynécologiques.

La médecine bucco-dentaire sera également représentée avec des extractions dentaires, des séances de détartrage et, selon les indications médicales, des blanchiments dentaires. En médecine générale, la caravane prévoit notamment des radiographies gratuites, des bilans sanguins et des électrocardiogrammes (ECG).

Les circoncisions organisées sur deux journées

Compte tenu de la forte demande habituellement enregistrée, le Samu social a décidé d’étaler exceptionnellement les opérations de circoncision sur les deux journées de la caravane. Cette organisation vise à améliorer l’accueil des familles et à permettre une prise en charge optimale des patients. À travers cette caravane médicale, le Samu social gabonais réaffirme son engagement en faveur d’un accès plus équitable aux soins. L’initiative s’inscrit dans la mission de proximité de cette structure, qui intervient également à domicile 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 grâce à son numéro d’urgence 1488.

En multipliant ce type d’opérations, le Samu social entend contribuer à la prévention, au dépistage précoce des maladies et à l’amélioration de la prise en charge sanitaire des populations, notamment celles qui rencontrent des difficultés d’accès aux structures de santé. La caravane se déroulera les 15 et 16 juillet 2026, à partir de 8 heures, au siège du Samu social gabonais de Libreville. Les organisateurs invitent les populations à venir nombreuses bénéficier gratuitement des prestations proposées.