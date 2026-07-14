Derniers articlesSOCIETE

Libreville : le Samu social lance une grande caravane médicale gratuite les 15 et 16 juillet 2026 

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 14 juillet 2026 à 12h36min
1 517 Temps de lecture 1 minute
Salle d'opération au Samu social gabonais © D.R.
Ecouter l'article

Le Samu social gabonais organise, les 15 et 16 juillet 2026 à son siège de Libreville, une grande caravane médicale et humanitaire destinée à offrir gratuitement plusieurs prestations de santé aux populations. Circoncisions, consultations spécialisées, chirurgie de la cataracte, radiologie, examens biologiques et soins dentaires figurent au programme de cette opération placée sous le signe de l’accès aux soins pour tous.

Le Samu social gabonais poursuit ses actions en faveur des populations les plus vulnérables. Les mercredi 15 et jeudi 16 juillet prochains, son siège de Libreville accueillera une importante caravane médicale et humanitaire destinée à rapprocher les services de santé des citoyens. Cette initiative permettra aux patients de bénéficier gratuitement de nombreuses consultations et interventions médicales dans plusieurs spécialités, confirmant la vocation sociale de cette structure qui intervient quotidiennement dans la prise en charge des personnes en situation de précarité.

Des consultations gratuites dans plusieurs spécialités

Pendant deux jours, les équipes médicales proposeront un large éventail de prestations. En ophtalmologie, les patients pourront bénéficier de consultations, de dons de lunettes correctrices ainsi que d’interventions chirurgicales de la cataracte. Les femmes auront également accès à des consultations gynécologiques, à des échographies et à des hystérosalpingographies afin de renforcer le dépistage et le suivi des pathologies gynécologiques.

La médecine bucco-dentaire sera également représentée avec des extractions dentaires, des séances de détartrage et, selon les indications médicales, des blanchiments dentaires. En médecine générale, la caravane prévoit notamment des radiographies gratuites, des bilans sanguins et des électrocardiogrammes (ECG).

Les circoncisions organisées sur deux journées

Compte tenu de la forte demande habituellement enregistrée, le Samu social a décidé d’étaler exceptionnellement les opérations de circoncision sur les deux journées de la caravane. Cette organisation vise à améliorer l’accueil des familles et à permettre une prise en charge optimale des patients. À travers cette caravane médicale, le Samu social gabonais réaffirme son engagement en faveur d’un accès plus équitable aux soins. L’initiative s’inscrit dans la mission de proximité de cette structure, qui intervient également à domicile 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 grâce à son numéro d’urgence 1488.

En multipliant ce type d’opérations, le Samu social entend contribuer à la prévention, au dépistage précoce des maladies et à l’amélioration de la prise en charge sanitaire des populations, notamment celles qui rencontrent des difficultés d’accès aux structures de santé. La caravane se déroulera les 15 et 16 juillet 2026, à partir de 8 heures, au siège du Samu social gabonais de Libreville. Les organisateurs invitent les populations à venir nombreuses bénéficier gratuitement des prestations proposées.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 14 juillet 2026 à 12h36min
1 517 Temps de lecture 1 minute
Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

Articles similaires

Gabon : vers la mise en place d’une première usine de marbre

14 juillet 2026 à 12h45min

Gabon : avec plus de 77 % de pauvreté, la Nyanga interpelle les politiques publiques

14 juillet 2026 à 12h21min

Port-Gentil : 100% de réussite au BEPC 2026 à la prison du Château 

14 juillet 2026 à 11h41min

Gabon-Cuba : vers un renforcement de la coopération dans les médias et le septième art

14 juillet 2026 à 11h31min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Journal] Le 12H30 du 14 Juillet 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Journal] Le 12H30 du 14 Juillet 2026
[#Reportage] Mairie de Libreville : cinq mois pour venir à bout des épaves jonchant la voie publique 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Mairie de Libreville : cinq mois pour venir à bout des épaves jonchant la voie publique
[#Reportage] National-Foot : la Linafp dévoile le calendrier de la saison 2026-2027 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] National-Foot : la Linafp dévoile le calendrier de la saison 2026-2027
[#Reportage] Nyanga : avec plus de 77 % de pauvreté, les pouvoirs publics interpellés 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Nyanga : avec plus de 77 % de pauvreté, les pouvoirs publics interpellés
🔴[FlashInfos] BAC 2026 : les derniers réglages au Centre du C.E.S Jean-Hilaire Aubame Eyeghe 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
🔴[FlashInfos] BAC 2026 : les derniers réglages au Centre du C.E.S Jean-Hilaire Aubame Eyeghe
🔴[FlashInfos] Fonds national de l'habitat : qui paiera la nouvelle contribution de 3 % ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
🔴[FlashInfos] Fonds national de l'habitat : qui paiera la nouvelle contribution de 3 % ?
S'abonner
Bouton retour en haut de la page