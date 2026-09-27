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ONU : le Gabon exige un multilatéralisme rénové et une juste place pour l’Afrique

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 27 septembre 2026 à 19h11min
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La ministre des Affaires étrangères Marie-Édith Tassyla-Ye-Doumbeneny à la tribune de l'ONU © D.R.
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Représentant le chef de l’État lors de la 81ᵉ Assemblée générale des Nations unies, la ministre des Affaires étrangères Marie-Édith Tassyla-Ye-Doumbeneny a porté la voix de Libreville à la tribune internationale. Au cœur de son allocution : le respect de la souveraineté des États, le financement de la transition écologique et la réforme de la gouvernance mondiale.

C’est dans un contexte international sous haute tension que la diplomatie gabonaise s’est exprimée lors du Débat général de l’ONU à New York. Mandatée par le président Brice Clotaire Oligui Nguema, la ministre des Affaires étrangères, Marie-Édith Tassyla-Ye-Doumbeneny, a appelé la communauté internationale à refonder sa confiance sur le strict respect de la Charte des Nations unies, du principe de non-ingérence et de la souveraineté nationale.

Paix, stabilité et partenariats stratégiques

Dressant le constat d’un monde fragilisé par des crises interconnectées, qu’elles soient armées, climatiques ou humanitaires, la cheffe de la diplomatie a formulé plusieurs exigences sécuritaires. Elle a notamment salué la résolution 2797 relative au Sahara occidental, tout en insistant sur l’urgence d’installer une sécurité pérenne dans le Golfe de Guinée, artère stratégique du commerce mondial. Libreville a par ailleurs exhorté à la mise en œuvre de la résolution 2719 pour assurer le financement pérenne des opérations de maintien de la paix africaines.

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Sur le plan économique, le Gabon entend désormais privilégier des partenariats industriels axés sur la transformation locale de ses ressources naturelles, conformément aux orientations du Plan national de croissance et de développement (PNCD) 2026-2030. « Notre monde est traversé par des crises nombreuses, profondes et interdépendantes », a rappelé Marie-Édith Tassyla-Ye-Doumbeneny, soulignant que seule une solidarité authentique permettra de surmonter ces défis globaux.

Urgence climatique et défis technologiques

Poumon vert de la planète, le Gabon attend des retombées financières concrètes en contrepartie de sa contribution à la régulation du climat. La diplomate a exigé l’établissement de mécanismes de financement équitables, prévisibles et durables, à la hauteur des sacrifices environnementaux consentis par le pays.

Le discours a également abordé la transition numérique. Face aux dérives liées à la cybercriminalité, à la désinformation et aux atteintes à la vie privée, le gouvernement gabonais a regretté l’absence actuelle de réglementation internationale contraignante.

Une représentation africaine indispensable

Saluant la mémoire historique à travers l’adoption de la résolution 80/250 qualifiant la traite des esclaves africains de crime contre l’humanité, le Gabon a conclu sa déclaration sur le terrain de la gouvernance politique globale. Libreville estime qu’aucune légitimité internationale ne sera acquise tant que l’Afrique demeurera marginalisée au sein des instances de décision de l’ONU, avant d’adresser un message de soutien solidaire à Cuba.

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Morel Mondjo Mouega

Titulaire d'une Licence en droit, l'écriture et la lecture sont une passion que je mets au quotidien au profit des rédactions de Gabon Media Time depuis son lancement le 4 juillet 2016 et de GMTme depuis septembre 2019. Rédacteur en chef

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