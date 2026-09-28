Ntoum : une soixantaine d’interpellations lors d’un vaste contrôle de police 

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Dans la nuit du vendredi 25 au samedi 26 septembre 2026, le calme nocturne de la commune de Ntoum et de ses zones limitrophes a cédé la place au bruit des gyrophares. Initiée par la Préfecture de police du Grand Libreville, en étroite collaboration avec le commissariat local, une vaste opération de sécurisation d’envergure s’est déployée sur l’ensemble du secteur, balayant de Ntoum jusqu’au PK12, en passant par Essassa et Bikélé.

Placée sous la conduite directe du préfet de police de Libreville, le général de brigade Juste Fernande Mbele, cette descente coup de poing a réuni plus d’une centaine d’effectifs. Pour quadriller efficacement ces territoires névralgiques, les forces de l’ordre ont conjugué les expertises de la Direction des services administratifs (DSA), de la Direction de la sécurité publique (DSP) et de la Direction de la sûreté urbaine (DSU).

Cibles privilégiées de cet investissement nocturne : les débits de boissons, les espaces publics animés et les lieux d’attroupement tardifs où l’insécurité tend à s’enraciner dès l’obscurité venue.

Une soixantaine d’interpellations et des saisies

Au cours de cette patrouille musclée, les fonctionnaires ont procédé à l’interpellation d’une soixantaine d’individus. Le profil des personnes appréhendées témoigne de la diversité des infractions constatées : ressortissants en situation administrative irrégulière, mineurs déambulant à des heures indues ou encore individus soupçonnés de détention, de consommation ou de trafic de chanvre indien.

Outre des états d’ivresse manifeste et la possession non autorisée d’armes blanches, les agents ont sanctionné le non-respect répété des horaires réglementaires de fermeture des bars. Plusieurs équipements ont été saisis à cette occasion. L’ensemble des personnes interpellées a été acheminé vers le poste de police avancé de Bizango, une infrastructure dotée de cellules adaptées, notamment pour la prise en charge des mineurs.

Prévention, dissuasion et contrôle d’identité

Au-delà du volet répressif, la Préfecture de police a tenu à souligner la dimension pédagogique du dispositif. L’objectif visait tout autant à dissuader qu’à sensibiliser les usagers aux règles élémentaires de sécurité civique. À ce titre, le général Juste Fernande Mbele et ses troupes ont fermement rappelé aux citoyens l’obligation légale de porter sur soi une pièce d’identité en cours de validité.

Un maillage territorial qui s’intensifie

Cette intervention à Ntoum marque une nouvelle étape dans le plan d’action global arrêté par les autorités pour assainir le Grand Libreville. Elle fait suite aux opérations récemment menées dans les communes d’Owendo et d’Akanda. Déterminées à restaurer la quiétude publique et à protéger les biens comme les personnes, les forces de sécurité entendent maintenir la pression et multiplier ces présences dissuasives sur le terrain au cours des prochaines semaines.