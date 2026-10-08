Fibre optique : Moov Africa Gabon Telecom double les débits sans augmenter les prix et monte jusqu’à 1 Gbps

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Moov Africa Gabon Telecom annonce une refonte de ses offres Internet par fibre optique avec une augmentation substantielle des débits, sans modification des tarifs d’abonnement affichés. Les formules passent désormais de 50 à 100 Mbps, de 100 à 200 Mbps et jusqu’à 1 Gbps pour l’offre la plus élevée. L’opérateur, qui revendique une couverture FTTH dans les neuf provinces et plus de 30 localités, entend ainsi renforcer l’accès au très haut débit au Gabon tout en maintenant les prix de ses différentes formules.

Plus de débit pour un prix inchangé. C’est le principe retenu par Moov Africa Gabon Telecom pour faire évoluer sa gamme fibre. Selon les informations communiquées par l’opérateur, les clients bénéficient désormais de capacités pouvant atteindre 1 Gbps, contre un plafond précédent de 500 Mbps. L’entreprise présente cette évolution comme le prolongement d’un programme d’investissements consacré au développement du très haut débit. Au-delà de l’amélioration commerciale des offres, l’enjeu porte également sur l’extension géographique de la fibre dans un pays où l’accès à une connexion fixe performante demeure un élément déterminant de la transformation numérique.

Des débits doublés sur plusieurs offres

Dans le détail, l’offre précédemment limitée à 50 Mbps passe à 100 Mbps pour 25 000 FCFA. Celle de 100 Mbps atteint désormais 200 Mbps pour 35 000 FCFA, tandis que la formule de 200 Mbps est portée à 300 Mbps pour 45 000 FCFA. L’abonnement de 75 000 FCFA évolue de 300 à 400 Mbps et celui de 100 000 FCFA passe de 400 à 500 Mbps.

La progression la plus importante concerne l’offre supérieure, désormais portée de 500 Mbps à 1 Gbps pour un abonnement annoncé à 150 000 FCFA. Moov Africa Gabon Telecom revendique à ce titre être le « 1er opérateur régional à offrir 1 Gbps ». Pour les abonnés concernés, l’évolution doit notamment permettre de connecter simultanément davantage d’appareils et de mieux répondre à l’accroissement des usages numériques domestiques et professionnels.

La fibre revendiquée dans les neuf provinces

L’opérateur met également en avant l’étendue de son réseau FTTH — Fiber to the Home, ou fibre jusqu’au domicile — et affirme être présent dans les neuf provinces du Gabon. La documentation communiquée recense précisément 31 localités couvertes, allant du Grand Libreville à Port-Gentil, Franceville, Oyem, Mouila, Makokou, Koulamoutou ou encore Tchibanga.

Cette couverture comprend également plusieurs villes de l’intérieur comme Ntoum, Kango, Ndendé, Fougamou, Lébamba, Mayumba, Booué, Lastourville, Omboué, Gamba, Bitam et Mitzic. Le Haut-Ogooué apparaît particulièrement représenté avec Franceville, Moanda, Mounana, Akiéni, Ngouoni, Okondja, M’Vengué et Bakoumba. Cette présence territoriale constitue un enjeu important alors que le développement numérique ne peut durablement se limiter au Grand Libreville.

Le très haut débit face au défi de l’accessibilité

Avec cette augmentation des débits sans hausse annoncée du prix des abonnements, Moov Africa Gabon Telecom cherche à augmenter la capacité disponible pour ses clients existants tout en renforçant l’attractivité de la fibre auprès de nouveaux usagers. « Plus de vitesse ! Même prix ! », résume la campagne accompagnant cette évolution commerciale.

Reste désormais la question de l’accessibilité réelle de ces offres au plus grand nombre. Si la présence de la fibre dans 31 localités marque une progression de la couverture territoriale, le niveau des tarifs, la disponibilité effective du FTTH au sein des différents quartiers et la qualité du service délivré constitueront les principaux critères d’appréciation pour les consommateurs. Après la bataille de la vitesse, l’enjeu du très haut débit au Gabon demeure donc celui de sa démocratisation sur l’ensemble du territoire.