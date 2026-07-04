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Électroneuromyogramme : un examen pour diagnostiquer les affections neurologiques et musculaires

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 4 juillet 2026 à 12h30min
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Le Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL) poursuit sa mission d’information du public sur les examens médicaux spécialisés. À travers une intervention du Dr Diouf Nelly, l’établissement met en avant l’électroneuromyogramme (ENMG), un examen indispensable pour explorer le fonctionnement des nerfs périphériques et des muscles. Cette démarche vise à mieux faire connaître cet outil diagnostique, encore peu connu du grand public, mais essentiel dans la prise en charge de nombreuses pathologies neurologiques.

Selon les explications fournies par le Dr Diouf Nelly, l’ENMG est indiqué pour diagnostiquer ou confirmer plusieurs affections touchant le système nerveux périphérique et les muscles. Il permet notamment de détecter les neuropathies, les compressions nerveuses telles que le syndrome du canal carpien, les atteintes des racines nerveuses ou encore certaines maladies musculaires. En apportant des informations précises sur le fonctionnement des nerfs et des muscles, cet examen aide le médecin à poser un diagnostic fiable et à orienter le patient vers le traitement le plus adapté.

Un examen précis au service d’une meilleure prise en charge

L’électroneuromyogramme repose sur deux étapes complémentaires. La première consiste à étudier la conduction nerveuse grâce à de faibles stimulations électriques appliquées sur les nerfs afin d’évaluer la vitesse et la qualité de transmission des influx nerveux. La seconde étape analyse l’activité électrique des muscles à l’aide d’une fine électrode introduite dans le muscle concerné. Bien que cet examen puisse provoquer un léger inconfort chez certains patients, le Dr Diouf Nelly rassure qu’il s’agit d’un acte médical sûr, relativement rapide et réalisé exclusivement par un médecin spécialisé.

Les personnes présentant des douleurs persistantes, des engourdissements, des fourmillements, une faiblesse musculaire, des crampes ou une diminution de la force des membres peuvent être amenées à effectuer un ENMG sur prescription médicale. Au Gabon, cet examen est disponible au Centre hospitalier universitaire de Libreville, où les patients bénéficient d’une prise en charge spécialisée. À travers cette campagne de sensibilisation, le CHUL rappelle l’importance d’un diagnostic précoce des affections neurologiques et musculaires. Une meilleure connaissance de l’électroneuromyogramme permet d’orienter plus rapidement les patients vers une prise en charge adaptée, mais aussi d’améliorer les chances d’un traitement efficace et d’une meilleure qualité de vie.

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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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