Numérique : Le Gabon inaugure son premier Data center et affirme sa souveraineté

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Ce vendredi 03 juillet 2026, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a officiellement inauguré le tout premier Data center du pays. Une infrastructure de pointe, certifiée Tier III et écoresponsable, dont le ruban a été coupé en présence de membres clés du gouvernement, de responsables de ST Digital Gabon et de figures du secteur privé. Pour le Gabon, cet événement marque bien plus qu’une simple ouverture technique : il pose les fondations d’une véritable indépendance computationnelle.

Alors que la quatrième révolution industrielle bat son plein, l’économie mondiale repose désormais sur l’exploitation des données et l’intelligence artificielle. Présent lors de la cérémonie, le ministre de l’Économie numérique, Mark-Alexandre Doumba, a rappelé que cette mutation est une chance unique d’optimiser les services publics et de stimuler l’innovation. Cependant, le succès de cette transition repose sur un impératif : la confiance.

« Il ne peut y avoir de transformation numérique durable sans confiance numérique », a-t-il martelé. Pour le gouvernement, la feuille de route est claire. L’accent sera mis sur la cybersécurité, la résilience des systèmes et la protection des données afin d’offrir un environnement fiable aux investisseurs et aux citoyens.

La ZIS de Nkok passe à l’ère digitale

Cette ambition trouve un ancrage très concret au sein de la Zone d’investissement spéciale (ZIS) de Nkok. Le ministre de l’Industrie, Me Lubin Ntoutoume, s’est réjoui de cette évolution, soulignant que la zone franche ne se contente plus d’attirer les entreprises par des avantages fiscaux ou fonciers.

Désormais, elle leur offre une sécurité numérique de premier plan. En permettant aux PME et PMI locales d’accéder à des solutions d’hébergement performantes et abordables, le pays s’assure de ne plus « louer son avenir numérique » à des prestataires extérieurs.

L’appel des talents nationaux

Pour Laïka Mba, directrice générale de ST Digital Gabon, ce complexe est le symbole d’un État qui reprend le contrôle de son destin. À l’heure où la maîtrise des données dicte la puissance économique et la sécurité nationale, posséder une telle structure relève de la nécessité vitale. Profitant de cette tribune solennelle, la directrice a lancé un vibrant appel au chef de l’État en valorisant l’expertise locale : « Des champions nationaux existent. Ils sont là, debout, et ne demandent qu’à bâtir l’édifice national à vos côtés. » Le message est passé, l’avenir du Gabon numérique s’écrira désormais de l’intérieur.