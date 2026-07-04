Derniers articlesSOCIETE

Port-Gentil : l’inquiétante hausse des malades mentaux en déshérence dans les rues

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 4 juillet 2026 à 11h16min
1 504 Temps de lecture 1 minute
Ecouter l'article

Dans la capitale économique, Port-Gentil, comme dans le reste de la province de l’Ogooué-Maritime, le nombre de personnes souffrant de troubles psychiatriques en liberté ne cesse de croître. Selon les observations rapportées par le média local Ogooué Maritime Infos (OMI), ces profils vulnérables font désormais partie du décor quotidien, déambulant près des commerces et sur les grands axes, posant un véritable défi de sécurité et de santé publique.

Derrière chaque silhouette errante se cache souvent un drame intime : celui du désengagement familial. De nombreuses familles choisissent de baisser les bras dès les premiers signes de démence, bien avant que la maladie n’atteigne un stade critique.

Interrogé par OMI, Albert Mounguengui, résident du quartier Balise, n’a pas manqué d’exprimer son indignation. « Ces malades mentaux qui arpentent nos rues ne sont pas nés de nulle part, ils ont des familles qui les ont délaissés. C’est une situation profondément triste. Que devient notre humanité et la solidarité familiale face à de tels drames ? », a-t-il indiqué. 

Une menace physique et psychologique

Cette présence non prise en charge est loin d’être anodine pour les riverains, qui naviguent désormais entre peur et insécurité. Les risques sont d’abord physiques, comme en témoigne Pierre Édinga dans les colonnes d’OMI. Ce dernier raconte avoir été violemment agressé par surprise, en plein dos, par un malade mental alors qu’il marchait près des feux du Printemps.

Au-delà des agressions physiques, le préjudice est également psychologique. L’imprévisibilité de ces personnes installe une psychose latente chez les passants. De plus, la nudité de certains malades heurte régulièrement la sensibilité du public, en particulier celle des enfants, exposés malgré eux à des scènes dégradantes.

L’urgence d’une structure spécialisée

Face à cette crise, les regards se tournent vers l’État. Il y a quelques années, une délégation ministérielle avait pourtant fait le déplacement à Port-Gentil pour identifier un site susceptible d’accueillir un centre psychiatrique. Depuis ? Un silence radio total, regrette OMI.

Alors que le pays prône la restauration de la dignité de ses citoyens, la construction d’un hôpital psychiatrique moderne dans la province ne relève plus de l’optionnel. C’est désormais un impératif absolu pour soigner ces malades oubliés et sécuriser la population.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 4 juillet 2026 à 11h16min
1 504 Temps de lecture 1 minute
Photo de Henriette Lembet

Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

Articles similaires

Gabon : lutte contre le racket policier ou énième poudre de perlimpinpin ?

4 juillet 2026 à 11h08min

Libreville : 6 numéros verts en service pour l’approvisionnement en eau

4 juillet 2026 à 10h44min

CNAMGS : le Registre social unifié de Franck Nguema, clé de voûte pour le suivi des assurés ?

3 juillet 2026 à 19h11min

État d’urgence hydrique : les fournisseurs d’eau désormais identifiés par des vignettes 

3 juillet 2026 à 18h19min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Makongonio : une station-service pour rapprocher le carburant des populations 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Makongonio : une station-service pour rapprocher le carburant des populations
[#Microtrottoir] Etat d’urgence hydrique, le regard des gabonais 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Microtrottoir] Etat d’urgence hydrique, le regard des gabonais
[#Reportage] État d’urgence hydrique : les fournisseurs d’eau désormais identifiés par des vignettes 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] État d’urgence hydrique : les fournisseurs d’eau désormais identifiés par des vignettes
[#Journal] Le 19H30 du 03 Juillet 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Journal] Le 19H30 du 03 Juillet 2026
[#Reportage] Gabon : Prometal pose la première pierre d’une usine pour produire 171 000 tonnes d'acier par an 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Prometal pose la première pierre d’une usine pour produire 171 000 tonnes d'acier
[#Reportage] État d’urgence hydrique : les précisions du gouvernement sur l’opérationalisation 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] État d’urgence hydrique : les précisions du gouvernement sur l’opérationalisation
S'abonner
Bouton retour en haut de la page