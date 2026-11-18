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L’atmosphère s’alourdit au sein de l’Église évangélique du Gabon (EEG) à l’approche d’une échéance capitale. À moins de trois semaines de l’ouverture du synode national, programmé du 2 au 6 décembre 2026, les lignes de fracture internes refont surface. Réuni face à la presse le 11 novembre 2026 à Libreville, un collectif composé de laïcs et de pasteurs a publiquement contesté les récentes décisions de l’administration provisoire, laissant présager des assises particulièrement électriques.

Au cœur de la discorde figurent les nominations et affectations décidées par le directoire transitoire, avec le soutien du Comité des sages. Pour les membres du collectif, ces mouvements de personnel sont tout simplement « nuls et de nul effet ». Ils rappellent que les prérogatives d’une administration provisoire restent strictement encadrées et ne sauraient se substituer à celles du Conseil national, seul organe statutairement habilité à entériner de telles décisions.

Mais la remise en cause va bien au-delà de la simple gestion courante : c’est la légitimité même du Comité des sages et du directoire transitoire à piloter l’organisation du prochain synode qui est rejetée. S’appuyant sur les textes fondamentaux de l’institution, les contestataires invoquent les articles 54 et 58 de la Constitution de l’EEG. Ces dispositions stipulent sans ambiguïté que la convocation du synode national relève exclusivement de la compétence du président de l’Église et du Conseil national.

Soupçons sur la composition du collège électoral

À cette bataille juridique s’ajoute une vive inquiétude quant à la régularité du futur scrutin. Le collectif dénonce ouvertement ce qu’il qualifie de « gonflement » artificiel du collège électoral. Chiffres à l’appui, les frondeurs pointent un écart notable entre les deux rendez-vous majeurs de l’année : alors que le synode tenu du 3 au 10 août 2026 réunissait 474 participants, dont 412 délégués, la liste établie pour celui de décembre affiche désormais 498 participants, parmi lesquels 437 délégués. Cette augmentation soudaine de 24 participants et 25 délégués alimente les soupçons de manipulation à l’approche des travaux.

Un appel à l’arbitrage de l’État et des instances internationales

Craignant que ces divergences profondes ne dégénèrent lors des assises de décembre, le collectif de laïcs et de pasteurs en appelle à une médiation extérieure. Afin de prévenir tout débordement et d’apaiser le climat, les protestataires exhortent le ministre de l’Intérieur à prendre le relais pour superviser l’organisation du synode. Ils souhaitent que cette reprise en main se fasse de manière concertée, en associant le président sortant, la Médiature de la République ainsi que les organismes inter-ecclésiastiques internationaux, notamment la CEVAA, la CETA et le COE, pour garantir la transparence et l’impartialité du processus.