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Face aux incursions répétées des pachydermes qui ravagent les cultures vivrières, l’agro-industriel Olam Palm Gabon s’associe au gouvernement et à l’ONG Space for Giants. Présenté le 13 novembre à Kango, ce dispositif de clôtures électriques ambitionne de protéger les moyens de subsistance des paysans tout en préservant la biodiversité.

Dans les zones rurales du Gabon, le passage d’un troupeau d’éléphants laisse souvent derrière lui un paysage de désolation. En l’espace de quelques heures, des mois d’efforts agricoles peuvent être réduits à néant, privant des familles entières de leurs revenus et fragilisant la sécurité alimentaire des ménages. C’est pour endiguer ce fléau économique et social que l’État gabonais, Olam Palm Gabon et l’organisation internationale Space for Giants ont uni leurs forces.

Une alliance pour dissuader sans abattre

C’est à l’occasion de la deuxième édition de la Foire agricole des coopératives, tenue à Kango le 13 novembre 2026, que le directeur général d’Olam Palm Gabon, Christophe Eyi, a mis en lumière cette initiative conjointe menée avec le ministère des Eaux et Forêts. Le principe technique repose sur l’installation de barrières électriques autour des périmètres cultivés.

Loin de toute logique d’abattage, ces équipements sont calibrés pour repousser les pachydermes sans leur infliger de blessures graves. Pour les producteurs locaux regroupés en coopératives, l’enjeu est vital : sécuriser les parcelles permet non seulement de sauvegarder les récoltes, mais aussi de redonner confiance aux paysans qui hésitent désormais à investir dans leurs terres par crainte des saccages.

Des zones d’ombre sur le déploiement réel

Si la démarche est saluée comme une avancée concrète vers une cohabitation pacifique entre les communautés et la faune sauvage, plusieurs zones d’ombre subsistent quant à l’ampleur effective du projet. Aucun bilan chiffré n’a en effet été communiqué lors de l’événement. Combien de kilomètres de clôtures ont réellement été posés à ce jour ? Quelles sont les superficies agricoles couvertes et quels villages en bénéficient prioritairement ? Autant d’interrogations qui restent pour l’heure sans réponse officielle.

Le défi de la maintenance

Au-delà de l’effet d’annonce, la réussite de ce partenariat se jouera sur la durée. Poser une clôture électrique en milieu forestier constitue une première étape technique, mais assurer sa maintenance régulière et son financement pérenne représente un défi tout aussi complexe. Sans un suivi rigoureux, la végétation ou les intempéries peuvent rapidement neutraliser l’efficacité du système.

Pour les autorités publiques, ce projet s’inscrit dans la stratégie globale de relance de la production agricole nationale. Il reste désormais à évaluer l’impact réel de ces installations sur le terrain, à l’aune d’un double impératif : garantir la protection d’une espèce emblématique tout en permettant aux agriculteurs gabonais de vivre dignement du fruit de leur travail.