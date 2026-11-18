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Le gouvernement entend durcir le ton sur la question migratoire. Devant les effectifs des Forces de Police Nationale (FPN) du Grand Libreville, rassemblés le mardi 17 novembre 2026 à l’École Nationale de Police d’Owendo, le ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, Edgard Moukoumbi, a annoncé une intensification des opérations de contrôle. Accompagné de son ministre délégué, Malcom Emery Djenno Ngomanda, et du commandant en chef des FPN, Serge Hervé Ngoma, il a fixé un cap clair aux officiers et hommes de rang : garantir le strict respect de la loi sur le sol national.

Cette offensive sécuritaire intervient dans un contexte démographique particulièrement sensible. Selon les chiffres du recensement général de 2026 plus de 1,2 million d’étrangers résident actuellement au Gabon. Face à cette forte présence étrangère, les autorités entendent reprendre la maîtrise des flux migratoires et s’assurer de la régularité administrative de chaque résident.

Pour le membre du gouvernement, ce tour de vis répond à un impératif régalien. Il a d’emblée tenu à dissiper tout malentendu quant à la nature des opérations à venir, rejetant toute accusation de stigmatisation. « Il ne s’agit ni d’une chasse à l’étranger ni de la xénophobie, mais du respect de la loi et de la préservation de la souveraineté de notre pays », a précisé Edgard Moukoumbi devant la troupe.

Multiplication des patrouilles et expulsions systématiques

Sur le plan opérationnel, la réponse de l’exécutif se veut immédiate et coordonnée. Le ministre de l’Intérieur a annoncé que des instructions fermes seront transmises au commandant en chef des Forces de Police Nationale ainsi qu’au Directeur Général de la Documentation et de l’Immigration (DGDI). L’objectif consiste à multiplier les patrouilles de surveillance et les opérations de vérification d’identité sur le terrain.

La ligne de démarcation tracée par le ministre entre résidents légaux et clandestins ne laisse place à aucune ambiguïté. Tandis que les ressortissants étrangers disposant de titres de séjour valides sont rassurés quant à leur quiétude dans un Gabon fidèle à sa tradition d’accueil, les contrevenants s’exposent à des mesures radicales. « Les étrangers en règle n’ont rien à craindre, le Gabon est un pays de réputation hospitalière. En revanche, les expatriés impliqués dans les activités illégales et ceux dont la présence est inutile sur le sol gabonais seront systématiquement reconduits à la frontière », a averti le patron de la sécurité intérieure.

Rigueur et légalité dans l’exécution des missions

Pour mener à bien ce vaste déploiement, Edgard Moukoumbi a rappelé aux forces de l’ordre les exigences d’éthique qui encadrent la Vème République. S’il a salué l’opiniâtreté et le professionnalisme des agents qui œuvrent quotidiennement à la protection du territoire, il a également exigé une discipline irréprochable lors des interventions. L’exécutif mise ainsi sur une application stricte mais encadrée de la loi, afin de concilier fermeté migratoire et respect des droits humains.