Ecouter l'article

Lors d’une conférence de presse organisée ce mardi 17 novembre 2026 à l’ambassade de Chine, Zhou Ping, Ambassadeur de la République populaire de Chine au Gabon, et Xu Yan, Chef du service politique à l’ambassade, ont dressé le bilan de la récente visite d’État du président Brice Clotaire Oligui Nguema en Chine. Occasion pour les intervenants de dévoiler les nouvelles perspectives de partenariat stratégique entre Pékin et Libreville.

À l’issue de ce déplacement présidentiel, les deux pays ont décidé d’élever leurs relations bilatérales au rang de « communauté d’avenir partagé Chine-Gabon à l’ère nouvelle ». Ce rapprochement s’inscrit dans une histoire diplomatique vieille de plus d’un demi-siècle, bâtie sur un respect mutuel et une solidarité constante.

Ouvrant les échanges, l’ambassadeur Zhou Ping a salué le travail des journalistes, soulignant que leur couverture médiatique a permis au public gabonais de suivre l’événement avec fidélité tout en faisant mieux connaître le dynamisme des relations entre le Gabon et la Chine. « Vos reportages ont permis au public gabonais de suivre cet évènement avec fidélité. Et grâce à vos efforts le peuple de la Chine et du Monde découvre mieux le développement du Gabon et le public chinois connais mieux un grand ami de l’Afrique le président gabonais », a-t-il indiqué.

Des retombées concrètes pour l’économie gabonaise

Prenant le relais, Xu Yan, Chef du service politique, a insisté sur la complémentarité économique entre Pékin et Libreville. Selon lui, l’amitié traditionnelle sino-gabonaise, « ancrée dans le temps, est bâtie et cultivée par les dirigeants historiques des deux pays ». Il a rappelé que la Chine soutient activement l’autonomie politique et économique du Gabon, notamment à travers sa politique du « tarif douanier zéro », destinée à faciliter l’accès des produits africains au vaste marché chinois. « La Chine soutient l’autonomie politique, économique et diplomatique du Gabon et entend travailler avec lui pour construire une communauté d’avenir partagé Chine-Gabon à l’ère nouvelle. », a-t-il souligné.

Xu Yan a souligné d’ailleurs que les deux pays ont une grande complémentarité et que cette coopération dynamique, couvrant les infrastructures, l’énergie, la santé et l’éducation, « a grandement contribué à la diversification de l’économie gabonaise et à l’amélioration des conditions de vie de la population ». Au total, douze accords officiels bilatéraux ainsi que plusieurs contrats commerciaux ont été signés, formant une véritable feuille de route pour les années à venir.

Gouvernance et perspectives politiques

La conférence de presse a également permis aux deux diplomates d’aborder les conclusions de la cinquième session plénière du 20e Comité central du Parti communiste chinois (PCC), tenue à Pékin du 26 au 29 octobre. Xu Yan a mis en avant la détermination de Pékin à poursuivre « l’autogouvernance intégrale du Parti avec rigueur », reposant sur une lutte ferme contre la corruption et le contrôle strict des cadres.

Alors que le 21e Congrès national du PCC est déjà annoncé pour le second semestre 2027, le Gabon a exprimé son souhait de renforcer les échanges entre partis politiques afin de s’inspirer de l’expérience chinoise en matière de gouvernance et d’accompagner son propre développement industriel et durable.