Église Évangélique du Gabon : l’administration provisoire se donne trois mois pour sortir de la crise

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L’administration provisoire de l’Église évangélique du Gabon (EEG), dirigée par le pasteur Thierry Ndong Nang, dispose de trois mois pour restaurer la confiance et apaiser les tensions internes, après un synode national marqué par de profondes divisions. Installée officiellement à l’issue d’une cérémonie de prestation de serment, cette équipe devra également préparer le prochain synode national.

Le pasteur Thierry Ndong Nang et les membres de l’administration provisoire ont officiellement pris leurs fonctions en présence des fidèles, du comité des sages et de plusieurs responsables politico-administratifs. Cette installation ouvre une nouvelle période pour l’EEG, appelée à retrouver un climat plus apaisé après les tensions enregistrées lors du dernier synode national.

Une mission placée sous le signe de l’apaisement

« Nous vous installons dans la charge de membre de l’administration provisoire pour exercer le ministère de service qui vous a été confié », a déclaré le pasteur Clément Obame Mezui, président du comité des sages de l’EEG. Les nouveaux responsables ont ensuite prêté serment, les regards tournés vers la croix, consacrant ainsi leur entrée en fonction.

Au cours de cette période transitoire, l’administration provisoire devra notamment renforcer le dialogue entre les différentes composantes de l’Église et rétablir un climat fraternel. La préparation d’un prochain synode national apaisé constitue également l’un des principaux objectifs fixés à cette équipe.

« Que le Dieu de paix guérisse son Église, qu’il restaure la confiance entre ses enfants et conduise l’Église évangélique du Gabon vers un synode paisible et fraternel », a souhaité Clément Obame Mezui, président du comité des sages de l’EEG, appelant ainsi à dépasser les divisions.

Thierry Ndong Nang mise sur le service et l’unité

De son côté, le pasteur Thierry Ndong Nang entend inscrire son action dans une démarche de service et de dépassement des querelles. « Méditons la parole de Dieu pour que nous comprenions que les hommes passent, les responsabilités passent, les mandats passent, mais l’Église de Dieu demeure », a-t-il déclaré.

Au terme des trois mois impartis, le prochain synode national devrait constituer une étape majeure pour l’EEG. Cette rencontre devra notamment permettre de faire le point sur le travail accompli par l’administration provisoire et de poursuivre les efforts engagés pour préserver l’unité de l’Église.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire