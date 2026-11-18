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L’excellence gabonaise brille de mille feux au-delà de ses frontières, trouvant une illustration éclatante au Royaume du Maroc. En effet, c’est par le biais d’une publication daté du 16 novembre 2026, que le capitaine chirurgien-dentiste Moukagni Cotte Dacha Rose, brillante doctorante à l’École Royale du Service de Santé Militaire, a été mise à l’honneur après avoir décroché la note exceptionnelle de 20/20 lors de la soutenance de sa thèse de doctorat en médecine dentaire. Assortie des félicitations du jury, cette consécration unique témoigne non seulement de la rigueur académique de la jeune femme, mais aussi de la vitalité de la jeunesse gabonaise en formation à l’international.

Cette performance d’exception a d’ailleurs été saluée par la Haute Représentation de la République gabonaise au Maroc. En effet, Son Excellence Abdelaziz Branly Oupolo, Ambassadeur Haut Représentant, a reçu la lauréate en audience en présence de l’attaché militaire, le colonel Louis Ghislain Miyindu, et de son adjoint, le lieutenant Wilfried Mvou. Ce moment solennel a permis de mettre en lumière le dévouement de la communauté militaire estudiantine, tout en soulignant l’importance capitale de l’excellence exigée par les plus hautes autorités gabonaises pour leurs cadres en mission d’apprentissage.

Une avancée scientifique majeure pour la santé publique

Intitulée « Facteurs prédictifs du succès des orthèses d’avancée mandibulaire dans le traitement du syndrome d’apnées obstructives du sommeil chez l’adulte : revue systématique », la recherche de la capitaine Moukagni s’attaque à une problématique médicale cruciale. En s’intéressant aux critères cliniques et anatomiques permettant d’optimiser l’efficacité de ce traitement nocturne, son travail comble une lacune scientifique manifeste. Face à des troubles respiratoires susceptibles d’engendrer des complications cardiovasculaires graves, cette contribution offre ainsi aux praticiens des repères thérapeutiques précis et personnalisés.

Au-delà de la distinction individuelle et de la recommandation de publication de ses travaux dans de prestigieuses revues scientifiques, cet accomplissement honore l’ensemble du pays. Portée par l’ambition de poursuivre sa spécialisation et d’incarner une référence dans sa discipline, la jeune médecin militaire illustre avec brio la réussite de la coopération bilatérale. Par son travail rigoureux et sa quête constante d’innovation, elle porte haut les couleurs du vert-jaune-bleu et pave la voie à une nouvelle génération de chercheurs engagés pour le progrès de la médecine.