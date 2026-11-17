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Le préfet du département du Ntem, dans la province du Woleu-Ntem, est intervenu ce lundi 16 novembre 2026 pour mettre un terme aux tensions survenues au collège Edzang Nkulu de Bitam. À la suite d’un incident impliquant deux responsables revendiquant la direction de l’établissement, l’autorité administrative a convoqué Simon Eyele Obame et Éric Sylvestre Nguema Nguema, en présence des forces de défense et de sécurité. À l’issue de cette rencontre, le premier s’est vu interdire l’accès à l’établissement jusqu’à nouvel ordre, tandis que le second a été maintenu à son poste de proviseur.

La situation administrative du lycée evangélique Edzang Nkoulou de Bitam a nécessité l’intervention directe de l’autorité préfectorale. Ce lundi 16 novembre 2026, un incident survenu au sein de l’établissement a conduit le préfet du Ntem à réunir en urgence les deux responsables concernés. Cette intervention intervient dans un contexte de tensions autour de la direction du collège, dont les circonstances exactes et les origines administratives restent à clarifier. Au-delà du différend entre les deux hommes, cette situation pose la question de la continuité du fonctionnement de l’établissement et de la nécessité de préserver un environnement scolaire stable pour les élèves et les enseignants.

Simon Eyele Obame interdit d’accès à l’établissement

Selon les informations rapportées ce lundi 16 novembre, le préfet du département du Ntem a convoqué Simon Eyele Obame et Éric Sylvestre Nguema Nguema à une réunion organisée en présence des forces de défense et de sécurité. Cette rencontre avait pour objectif d’encadrer la situation née de l’incident survenu dans la matinée au lycée evangélique Edzang Nkoulou.

À l’issue des échanges, Simon Eyele Obame aurait reçu l’instruction de ne plus accéder à l’enceinte de l’établissement jusqu’à nouvel ordre. Il lui aurait également été demandé d’attendre la fin du synode avant toute évolution éventuelle de sa situation. Les informations disponibles ne précisent toutefois ni la nature exacte de ce synode ni son rôle dans la résolution du différend.

Éric Sylvestre Nguema Nguema maintenu à son poste

Dans le même temps, Éric Sylvestre Nguema Nguema a été maintenu dans ses fonctions de proviseur du lycée evangélique Edzang Nkoulou. Cette décision vise manifestement à mettre fin à l’incertitude immédiate concernant la direction de l’établissement et à prévenir la poursuite des tensions entre les deux responsables.

Il reste néanmoins à déterminer les fondements administratifs de cette décision, notamment les actes de nomination ou les dispositions statutaires applicables à l’établissement. L’intervention préfectorale permet d’encadrer la situation sur le terrain, sans nécessairement régler l’ensemble des questions relatives à la désignation et à la légitimité administrative de la direction du collège.

Une clarification institutionnelle toujours attendue

Au-delà de la mesure prise par le préfet, cet épisode soulève des interrogations sur les mécanismes de gouvernance du lycée evangélique Edzang Nkoulou. Comment deux responsables ont-ils pu se retrouver au centre d’un différend concernant la direction de l’établissement ? Quelles autorités disposent de la compétence pour trancher définitivement cette situation ? Autant de questions auxquelles les informations rendues publiques n’apportent pas encore de réponse.

Pour la communauté éducative, l’enjeu principal demeure la préservation de la sérénité au sein du lycée evangélique Edzang Nkoulou. Les élèves, les enseignants et les parents d’élèves ne devraient pas subir les conséquences d’un conflit de responsabilités administratives. Si la décision préfectorale semble avoir permis de contenir les tensions immédiates, une clarification officielle du statut des deux responsables apparaît nécessaire pour éviter que ce différend ne perturbe durablement le fonctionnement de l’établissement.