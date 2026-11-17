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Face aux dégâts causés par les éléphants dans les plantations, le gouvernement gabonais, Olam Palm Gabon et l’organisation Space for Giants collaborent au déploiement de barrières électriques destinées à protéger les cultures et les revenus des producteurs ruraux. Cette initiative a été mise en avant le 13 novembre 2026, à Kango, par Christophe Eyi, directeur général d’Olam Palm Gabon, lors de la deuxième édition de la Foire agricole des coopératives. Elle vise à répondre à l’un des principaux défis de l’agriculture rurale : concilier la préservation de la biodiversité avec la sécurité économique des communautés agricoles.

Le conflit homme-éléphant constitue une préoccupation majeure pour les populations vivant de l’agriculture au Gabon. Les incursions de pachydermes dans les plantations peuvent anéantir des mois de travail, compromettre les récoltes et fragiliser les revenus des ménages. Dans ce contexte, la protection des espaces cultivés apparaît comme une condition essentielle au développement de l’entrepreneuriat agricole. C’est dans cette perspective que s’inscrit la collaboration entre le ministère des Eaux et Forêts, Olam Palm Gabon et Space for Giants, présentée à l’occasion de la Foire agricole des coopératives de Kango.

Des barrières électriques pour sécuriser les plantations

Dans son intervention, Christophe Eyi a souligné l’importance du partenariat engagé avec les pouvoirs publics et Space for Giants pour limiter les intrusions d’éléphants dans les zones agricoles. Le dispositif repose sur l’installation de barrières électriques destinées à dissuader les animaux de pénétrer dans les espaces cultivés. L’objectif est de réduire les destructions de récoltes tout en permettant aux producteurs de poursuivre leurs activités dans des conditions plus sûres.

Pour les coopératives concernées, ces équipements constituent un moyen de protéger les investissements consentis dans les plantations. « Protéger les cultures, c’est aussi protéger le travail, les revenus et les perspectives d’avenir des familles qui en dépendent. », a déclaré le directeur général d’Olam Palm Gabon. Une affirmation qui souligne la dimension économique du conflit homme-éléphant, au-delà de ses seules conséquences environnementales.

Concilier protection des éléphants et développement agricole

La multiplication des interactions entre les populations et les éléphants pose un défi aux politiques publiques de conservation. Dans les territoires agricoles, la protection de cette espèce doit également tenir compte des difficultés rencontrées par les communautés dont les cultures sont régulièrement exposées aux incursions animales. Les barrières électriques apparaissent ainsi comme une solution de coexistence visant à réduire les dommages sans recourir à l’élimination des animaux.

Le partenariat entre le ministère des Eaux et Forêts, Olam Palm Gabon et Space for Giants s’inscrit dans cette recherche d’équilibre. Pour Christophe Eyi, cette collaboration démontre la possibilité d’associer préservation de la biodiversité et développement économique des communautés. Toutefois, l’efficacité du dispositif dépendra notamment de son adaptation aux réalités du terrain, de son entretien régulier et de la capacité des acteurs concernés à assurer son fonctionnement dans la durée.

Une réponse aux difficultés des producteurs ruraux

Au-delà des pertes de récoltes, les dégâts occasionnés par les éléphants peuvent décourager les investissements agricoles et compromettre la pérennité des exploitations. Pour les petits producteurs, dont les ressources financières restent souvent limitées, la destruction d’une plantation représente un risque économique considérable. La sécurisation des cultures constitue donc un enjeu important pour encourager la production locale et renforcer l’autonomie des coopératives.

Cette problématique rejoint les ambitions nationales de développement agricole et de diversification économique. Encourager les populations à produire davantage suppose également de leur garantir des conditions minimales de protection de leurs investissements. En ce sens, les barrières électriques peuvent constituer un outil complémentaire aux politiques de soutien à l’agriculture, à condition que leur déploiement soit suffisamment étendu et accompagné d’un suivi technique adapté.

Un dispositif dont les résultats restent à documenter

Si l’initiative témoigne d’une volonté de répondre concrètement au conflit homme-éléphant, plusieurs informations demeurent nécessaires pour en mesurer la portée. Lors de son intervention, Christophe Eyi n’a précisé ni le nombre de barrières installées, ni les superficies agricoles protégées, ni les villages bénéficiaires. Le coût des équipements et les modalités de leur entretien n’ont pas davantage été détaillés.

L’évaluation de ce partenariat devra également porter sur l’évolution des incursions d’éléphants et des pertes agricoles dans les zones équipées. Ces indicateurs permettront de déterminer si les barrières électriques constituent une réponse durable et reproductible dans d’autres régions du pays. Pour les communautés rurales, l’enjeu reste fondamental : pouvoir cultiver leurs terres, préserver leurs récoltes et vivre de leur travail sans que la protection de la faune sauvage ne se traduise par une insécurité économique permanente.