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Les vieux contentieux contractuels rattrapent les finances publiques gabonaises outre-Atlantique. Selon des informations rapportées par Sika Finance, trois factures impayées datant de 2016 et 2017 sont au cœur d’une bataille judiciaire qui se joue désormais devant les tribunaux américains. Le 10 novembre 2026, la justice fédérale de New York a engagé l’examen d’une requête déposée par le groupe espagnol Eurofinsa, visant à bloquer d’éventuels actifs détenus par l’État gabonais auprès de l’établissement Bank of New York Mellon (BNY Mellon). Dix-sept ans après la signature du contrat de réhabilitation du stade Omar-Bongo, l’entreprise entend ainsi recouvrer sa créance par la voie bancaire.

L’origine du litige remonte à juin 2009, date à laquelle Libreville avait attribué à Eurofinsa le marché de rénovation de cette enceinte sportive pour environ 97,3 millions d’euros soit 63,8 milliards FCFA. Après un avenant en 2015, des désaccords sur l’exécution des travaux avaient conduit à la résiliation du contrat et à l’ouverture d’un arbitrage international. En octobre 2020, la Chambre de commerce internationale avait déjà condamné le Gabon à verser plus de 12 millions d’euros à son prestataire.

Faute d’exécution de cette sentence, le groupe espagnol a porté l’affaire aux États-Unis en octobre 2023. En l’absence de comparution de l’État gabonais, le tribunal fédéral de Washington a prononcé une condamnation par défaut le 17 janvier 2025. D’après les pièces du dossier détaillées par Sika Finance, aux 11,23 millions d’euros de travaux impayés soit environ 7,4 milliards FCFA se sont greffés des intérêts annuels de 3,66 %, des indemnités pour pertes de bénéfices de 720 263 euros ainsi que des frais d’arbitrage. Résultat : l’addition finale a été arrêtée à 17,9 millions de dollars, soit près de 10,6 milliards FCFA.

La chasse aux actifs financiers enclenchée

Le dossier a franchi une étape décisive en juin 2025, lorsqu’un juge fédéral a autorisé Eurofinsa à rechercher des mesures d’exécution sur les avoirs gabonais saisissables aux États-Unis. C’est sur cette base que l’entreprise a ciblé BNY Mellon à New York. Dans son ordonnance du 10 novembre 2026, le juge Arun Subramanian a exigé la notification de cette démarche au Gabon et à la banque avant le 13 novembre, avec dépôt d’une preuve au plus tard le 16 novembre.

Un enjeu de crédibilité budgétaire pour Libreville

Si cette ordonnance n’entraîne pas encore de gel effectif des fonds, elle confirme que la procédure est entrée dans sa phase d’exécution forcée. Bien que ces 10,6 milliards FCFA restent modestes à l’échelle de la dette souveraine du pays, l’affaire illustre le coût financier durable des litiges non résolus. À l’heure où Libreville s’efforce de rassurer ses partenaires financiers et de maîtriser ses engagements, l’apurement de ce passif juridique s’impose comme un véritable défi de gestion budgétaire.