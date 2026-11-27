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Longtemps pratiquée en marge du système sanitaire conventionnel, la médecine traditionnelle pourrait progressivement trouver sa place dans l’offre de soins au Gabon. C’est l’un des enjeux de l’Atelier national d’intégration de la médecine traditionnelle dans le système de santé, ouvert le mercredi 25 novembre 2026 à Libreville, en présence du ministre de la Santé, le Pr. Elsa Nkana Joséphine Ayo épouse Bivigou. Prévue jusqu’au 27 novembre, cette rencontre entend poser les bases d’une meilleure organisation de ce secteur.

Au-delà de la reconnaissance des pratiques ancestrales, l’intégration de cette médecine représente un enjeu de santé publique. En effet, une partie importante des populations continue de recourir aux plantes médicinales et aux savoirs thérapeutiques transmis de génération en génération. Ces pratiques peuvent contribuer à la prévention et à la prise en charge de certains problèmes de santé, tout en constituant une source de connaissances pour la recherche pharmaceutique.

Leur encadrement permettrait ainsi de mieux exploiter les ressources de la biodiversité gabonaise, de valoriser les compétences locales et de favoriser le développement de solutions thérapeutiques adaptées aux réalités des populations. Toutefois, cette valorisation suppose des garanties en matière de qualité, d’efficacité et d’innocuité.

Un cadre réglementaire pour sécuriser les pratiques

C’est précisément dans cette perspective que s’inscrivent les travaux de l’atelier. Les participants examinent plusieurs projets de textes d’application du Code de la santé, notamment ceux relatifs aux conditions d’exercice de la médecine traditionnelle, à la reconnaissance des tradipraticiens, à la création d’un Conseil national dédié et à l’encadrement des établissements ainsi que des produits issus de la pharmacopée traditionnelle. L’objectif est de sortir ces activités de l’informel, de renforcer la protection des patients et d’établir des mécanismes de contrôle adaptés.

À l’ouverture, le Pr Elsa Joséphine Bivigou a également défendu une approche fondée sur la complémentarité entre médecine traditionnelle et médecine conventionnelle, plutôt que sur leur opposition.Par ailleurs, cette réforme ouvre des perspectives qui dépassent le seul domaine thérapeutique.

La structuration de la pharmacopée nationale pourrait stimuler la recherche scientifique, encourager l’innovation, créer des opportunités économiques et contribuer à la valorisation du patrimoine naturel gabonais. Reste désormais à traduire les orientations de cet atelier en dispositions concrètes, capables de concilier savoirs ancestraux et exigences scientifiques. Pour le Gabon, l’enjeu est de construire un modèle de santé plus inclusif, sans compromettre la sécurité des patients, tout en faisant de ses ressources thérapeutiques un levier de souveraineté sanitaire.