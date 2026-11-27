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À Cocobeach, chef-lieu du département de la Noya, les autorités gabonaises passent à l’action pour réorganiser les débarcadères nationaux. Dans un article publié ce 27 novembre 2026, La Une Media Gabon rapporte le démantèlement d’installations occupées par des ressortissants nigérians et béninois sur le rivage de cette localité de la province de l’Estuaire. Une opération menée dans le cadre d’une vaste campagne visant à reprendre le contrôle des espaces côtiers et à mieux encadrer les activités de pêche artisanale.

Conduite conjointement par les forces de sécurité et les représentants de l’État dans la province de l’Estuaire, l’intervention avait pour objectif de libérer le domaine public maritime occupé sans autorisation. Selon les éléments rapportés par le média, les abris installés en bordure de mer ont été détruits. À travers cette action, les pouvoirs publics entendent mettre un terme à l’occupation irrégulière de certaines zones du littoral, mais également renforcer la régulation des activités halieutiques qui s’y développent. Une démarche qui s’inscrit dans une volonté plus large de réorganisation des points de débarquement.

Vers une reprise en main des zones côtières

Cette opération ne devrait toutefois pas rester limitée à Cocobeach. En effet, selon les informations rapportées par La Une Media Gabon, le dispositif devrait progressivement s’étendre à d’autres points stratégiques du littoral gabonais. L’objectif affiché est de mieux organiser les débarcadères nationaux, de contrôler les conditions d’exercice de la pêche artisanale et de lutter contre les pratiques considérées comme illicites. Cette démarche intervient alors que les espaces maritimes représentent un enjeu important pour la protection des ressources halieutiques et le développement de la filière.

Au-delà du seul démantèlement des installations, l’affaire pose donc la question de l’organisation durable des activités de pêche sur les côtes gabonaises. Elle relance également le débat sur la présence et les conditions d’exercice des travailleurs étrangers dans cette filière, ainsi que sur la gestion du domaine public maritime. Pour les autorités, la réorganisation des débarcadères apparaît désormais comme un moyen de renforcer la surveillance du littoral et de mieux encadrer l’exploitation des ressources. À Cocobeach, la destruction des abris marque ainsi une première étape d’une opération appelée à se poursuivre sur d’autres façades maritimes du pays.