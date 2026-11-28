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Les avancées enregistrées dans la lutte contre le VIH sont aujourd’hui fragilisées par la baisse des financements internationaux. Dans un article publié le 24 novembre 2026, l’ONU Info rapporte que cette diminution menace des programmes essentiels de prévention et de prise en charge. Pourtant, grâce aux traitements antirétroviraux, le VIH est désormais une infection que l’on peut contrôler. Sur près de 40 millions de personnes vivant avec le virus dans le monde, 32,1 millions bénéficient actuellement d’un traitement.

Mais cette progression pourrait être ralentie par la contraction de l’aide internationale. L’aide publique au développement a reculé de 23 %, tandis que les financements internationaux consacrés aux programmes de lutte contre le VIH ont diminué de 18 %. La situation est particulièrement préoccupante dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire inférieur, notamment en Afrique subsaharienne, où les financements extérieurs représentent en moyenne plus de 60 % des ressources consacrées à la riposte.

Une dépendance financière qui fragilise la prévention

En 2025, les financements bilatéraux américains ont diminué de 26 %, tandis que les décaissements du Fonds mondial ont reculé de 13 %. Les ressources disponibles pour les programmes VIH dans les pays en développement sont ainsi tombées à 17,6 milliards de dollars, contre 21,9 milliards nécessaires chaque année pour atteindre les objectifs fixés à l’horizon 2030. Il manque donc environ 4,3 milliards de dollars par an. Malgré cette situation, 55 pays ont déclaré avoir augmenté leurs financements nationaux depuis 2025. Cependant, ces efforts restent insuffisants face à la forte dépendance extérieure, notamment pour la prévention.

Sur le terrain, les conséquences commencent déjà à se faire sentir. Des programmes de prévention sont suspendus, des services communautaires ferment et des personnels sont réduits. En Afrique de l’Ouest et centrale, les financements extérieurs couvrent près de 90 % des dépenses de traitement du VIH. Cette dépendance est encore plus marquée dans certains pays, comme le Nigéria, le Mozambique et l’Ouganda, où ils représentent respectivement 98 %, 94 % et 80 % des ressources consacrées à la riposte. Pour l’ONUSIDA, ces réductions pourraient compromettre des années de progrès.

La prévention, première victime du recul des financements

La baisse des ressources affecte particulièrement l’accès aux moyens de prévention. En 2025, 446 000 personnes de moins qu’en 2024 bénéficiaient de la prophylaxie préexposition orale, ou PrEP. Sa couverture a notamment chuté de 59 % chez les travailleurs du sexe et de 58 % chez les consommateurs de drogues injectables. Sur plus de 20 millions de personnes qui en auraient besoin, seules 2,6 millions y avaient accès. La distribution mondiale de préservatifs a également diminué, passant de 3 à 2,7 milliards en un an.

Pour Winnie Byanyima, directrice exécutive de l’ONUSIDA, cette situation constitue une crise évitable. L’enjeu dépasse donc le financement des programmes, il s’agit de préserver les acquis obtenus contre le VIH et d’éviter une reprise des nouvelles infections. Si les États renforcent leurs investissements nationaux, l’ONUSIDA appelle ainsi à maintenir les efforts internationaux afin que le recul actuel des financements ne se transforme pas en recul durable des progrès sanitaires.