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À l’occasion de la campagne des 16 jours d’activisme contre la violence sexiste, qui a débuté le 25 novembre, la directrice exécutive du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA), Diene Keita, tire la sonnette d’alarme face à la persistance d’un fléau qui touche encore près d’une femme sur trois dans le monde. Alors que chaque femme et chaque fille devrait pouvoir vivre en sécurité et dans la dignité, ces violences compromettent durablement leur santé physique et mentale, leur autonomie économique ainsi que leur pleine participation à la vie publique et sociale.

​Si la sensibilisation progresse et si des données plus fines aident à mieux cerner le phénomène, Diene Keita relève que « des écarts importants persistent entre les engagements juridiques et la réalité vécue par les survivantes, et les progrès en matière de réduction des violences faites aux femmes et aux filles demeurent trop lents ». Pour la responsable onusienne, la mobilisation de cette année doit impérativement relancer l’action collective afin de garantir l’accès à la justice, de protéger efficacement les victimes et de mettre fin à l’impunité.

Agir face aux nouvelles formes d’abus et renforcer la prise en charge

Selon Diene Keita, une réponse à la hauteur des enjeux exige de prendre en compte toutes les formes de violence.« Une réponse efficace doit prendre en compte la violence sous toutes ses formes, notamment les violences physiques, sexuelles et psychologiques, la coercition reproductive et les abus facilités par les technologies », a-t-elle martelé. À mesure que les outils technologiques s’imposent au quotidien, les agressions s’étendent d’un espace à l’autre, exposant les femmes et les filles à des menaces nouvelles et souvent difficiles à endiguer.

​Dénoncer le problème reste insuffisant si l’accompagnement ne suit pas. Diene Keita insiste sur l’importance d’un accès rapide à des soins de santé de qualité, à un soutien psychosocial, à une protection adaptée et à des mécanismes d’orientation fiables, dans le respect absolu de la confidentialité et des choix des survivantes. Elle appelle enfin les États à consolider leurs lois, leurs institutions et la coordination entre acteurs sanitaires, judiciaires et sociaux, tout en exhortant les plateformes technologiques à prévenir les abus en ligne et à assumer leur responsabilité.