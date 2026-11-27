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Annoncé comme l’un des projets structurants de la commune d’Owendo, le futur marché municipal attend toujours sa livraison. Lancés en mars 2026, les travaux de construction de cette infrastructure située au carrefour SNI, dans le 1er arrondissement, font l’objet d’un suivi rapproché des autorités municipales. En effet, le 23 novembre 2026, le maire d’Owendo, Arnaud Sandri Nombo, accompagné de ses adjoints a effectué une visite d’inspection sur le chantier afin d’évaluer l’état d’avancement des opérations.

Cette visite de terrain intervient alors que les attentes des commerçants et des populations restent importantes, plus d’un an après le déguerpissement des anciens occupants du site. Si les équipes sont effectivement déployées sur le chantier, l’édile a néanmoins insisté sur la nécessité d’accélérer la cadence. Non sans manquer d’exhorter l’entreprise à renforcer la mobilisation de ses équipes et à intensifier les opérations, tout en veillant au respect des normes de qualité et de sécurité. Et ce, afin de garantir l’achèvement de l’ouvrage dans les délais prévus.

Une infrastructure de 23 000 m² attendue par les commerçants

Sur une superficie d’environ 23 000 m², le futur marché doit accueillir 66 magasins et 447 étals, selon les chiffres communiqués par la municipalité lors de cette visite. Ces capacités diffèrent de la configuration initialement présentée en juillet dernier par l’Agence gabonaise de presse, qui faisait état de 480 étals et de 60 magasins répartis sur deux niveaux. L’infrastructure prévoit également des équipements annexes, notamment des toilettes publiques, une infirmerie et un poste de police municipale. Un patio central couvert d’une verrière doit par ailleurs favoriser la ventilation naturelle et l’éclairage. À terme, cet aménagement devrait offrir aux commerçants un cadre de travail plus adapté et aux usagers de meilleures conditions d’approvisionnement.

Au-delà de sa vocation commerciale, cet ouvrage représente un enjeu économique pour la commune. Sa mise en service doit contribuer à mieux organiser les activités marchandes, structurer les échanges et améliorer les conditions d’exercice des vendeurs. Toutefois, ces perspectives restent tributaires de l’achèvement effectif du chantier et de la mise à disposition des installations annoncées. Pour les autorités municipales, il s’agit donc de faire de cette infrastructure un véritable levier de dynamisation de l’économie locale.

Le défi de la livraison effective

À travers cette descente, Arnaud Sandri Nombo entend maintenir la pression sur l’entreprise adjudicataire et assurer un suivi régulier des travaux. Reste désormais à connaître l’échéance effective de livraison de ce marché, dont la mise en service est attendue par les populations d’Owendo.