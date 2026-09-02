Gabon : BGFI Assurances conserve son leadership avec 22,6 milliards de FCFA de chiffre d’affaires

Ecouter l'article

BGFI Assurances, nouvelle dénomination d’Assinco, conserve sa position de premier assureur du marché gabonais au terme de l’exercice 2025. Selon les données du Bulletin de l’Assureur Gabonais du 4e trimestre 2025, la compagnie totalise 22,656 milliards de FCFA de chiffre d’affaires et 15,67 % de parts de marché sur le périmètre global Dommages et Vie. Un leadership maintenu devant Sanlam Allianz et SUNU Assurances Vie Gabon, malgré une contraction de 16,89 % de son activité.

Le marché gabonais de l’assurance aura connu plusieurs mouvements significatifs en 2025, sans toutefois bouleverser sa première marche. Désormais sous la bannière BGFI Assurances, l’ex-Assinco termine l’exercice en tête avec 22,656 milliards de FCFA de chiffre d’affaires, soit un peu plus de 4 milliards de FCFA d’avance sur son poursuivant immédiat. Cette position dominante masque néanmoins une évolution à surveiller : l’activité de la compagnie a reculé de 16,89 % sur un an. Une contraction qui, si elle n’affecte pas encore son rang, intervient dans un environnement où plusieurs concurrents affichent au contraire des progressions à deux chiffres.

BGFI Assurances maintient son avance sur Sanlam Allianz

Avec 18,651 milliards de FCFA de chiffre d’affaires et 12,90 % de parts de marché, Sanlam Allianz conserve la deuxième position du classement général. L’écart avec BGFI Assurances demeure ainsi suffisamment important pour permettre à cette dernière de préserver son leadership, malgré le recul enregistré au cours de l’exercice.

SUNU Assurances Vie Gabon complète le podium avec 16,913 milliards de FCFA de chiffre d’affaires, représentant 11,70 % du marché. La compagnie affiche surtout une progression de 12,62 %, confirmant une dynamique favorable. Les trois premiers acteurs présentent ainsi des trajectoires contrastées : BGFI Assurances conserve la première place malgré son recul, tandis que certains de ses principaux concurrents continuent de gagner du terrain.

Une première place également préservée dans l’IARD

Le positionnement de BGFI Assurances apparaît particulièrement solide sur le segment IARD. L’assureur y détient 21,95 % de parts de marché et demeure numéro un devant Sanlam Allianz, qui en concentre 18,07 %. Cette performance confirme le poids de l’ex-Assinco sur le marché gabonais de l’assurance dommages.

Mais la principale progression de cette branche revient à OGAR. Avec 16,865 milliards de FCFA de chiffre d’affaires, en hausse de 28,18 %, la compagnie bondit de la cinquième à la troisième position. Elle devance désormais NSIA Assurances, créditée de 16,25 % de parts de marché, ainsi qu’AXA Gabon, qui en détient 14,96 %. Une remontée qui accentue la pression concurrentielle sur les opérateurs de tête.

Un leadership désormais à consolider

Sur le marché de l’assurance Vie, la hiérarchie évolue également. SUNU Assurances Vie prend la première place avec 40,92 % de parts de marché, devant OGAR Vie à 38,48 %. NSIA Vie complète le podium avec 19,50 %, portée par une progression de 21,86 %.

Pour BGFI Assurances, l’exercice 2025 se referme donc sur un paradoxe : celui d’une compagnie qui demeure numéro un du marché gabonais tout en enregistrant une baisse sensible de son chiffre d’affaires. Le passage d’Assinco à BGFI Assurances ouvre dès lors une nouvelle étape, dans laquelle l’enjeu sera autant de capitaliser sur la force de cette position que d’inverser la tendance observée en 2025. Avec 22,656 milliards de FCFA de chiffre d’affaires, le leadership demeure acquis ; sa consolidation dans un marché en recomposition constituera désormais le véritable indicateur à suivre.