UNESCO : plus de 30 ans après, les traces de l’esclavagisme encore présentes 

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Comprendre le monde contemporain exige d’affronter lucidement les fondements de notre histoire commune. Depuis plus de trente ans, le programme « Les Routes des personnes enslavées » mené par l’UNESCO s’attache à briser définitivement le silence assourdissant qui a longtemps entouré la traite négrière et l’esclavage. Portée par cette exigence fondamentale de mémoire, l’initiative rappelle que le souvenir de ces atrocités ne se conjugue pas uniquement au passé.

Alors que le monde vient de célébrer la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition, le 23 août, l’heure est au rappel. Un rappel qui constitue un impératif éthique majeur pour bâtir un présent plus équitable et tolérant. En effet, la fin légale et officielle de l’asservissement n’a pas effacé du jour au lendemain ses séquelles profondes. Aujourd’hui encore, les traces de cette tragédie mondiale continuent d’alimenter directement les inégalités structurelles, le racisme systémique et les discriminations quotidiennes à travers l’ensemble de nos sociétés modernes.

Un héritage historique à déconstruire pour réparer le présent

Face à cette réalité persistante, le travail de mémoire apparaît comme une condition absolument indispensable à l’instauration d’une vraie justice sociale. C’est d’ailleurs tout le sens du 23 août, qui honore la mémoire des hommes et des femmes d’exception ayant pris les armes en 1791 à Saint-Domingue, le Haïti actuel, pour conquérir leur dignité. ​Cette insurrection héroïque a prouvé que les droits fondamentaux s’arrachent de haute lutte. Néanmoins, l’abolition n’a constitué qu’une étape initiale et non un terme définitif au combat.

Pour l’UNESCO, démanteler les préjugés et éradiquer les discriminations exige une démarche scientifique rigoureuse, fondée sur des preuves documentées, une éducation accessible à tous et un dialogue interculturel ininterrompu. ​À travers la valorisation des lieux d’histoire et le soutien à la recherche, l’organisation veille à ce que cette mémoire collective reste vivante. En confrontant nos connaissances aux réalités d’hier, l’humanité se dote des outils nécessaires pour déconstruire les idéologies racistes héritées du système colonial et fabriquer un avenir véritablement inclusif.