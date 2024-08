Gabon : le don de sang, une affaire de tous

Ecouter l'article

Le difficile accès à la poche de sang est une problématique qui persiste depuis des années dans notre pays. Une difficulté favorisée par la réticence ou le manque de donneurs volontaires et ce malgré les multiples campagnes de sensibilisation qui sont très souvent menées. Face à cette situation il serait judicieux de revenir sur l’importance du don de sang afin d’amener un plus grand nombre à s’impliquer pour ce geste salvateur.

Donner du sang c’est apporter son soutien et sauver la vie de son prochain. D’où l’importance de toujours sensibiliser tout le long de l’année les populations à participer massivement à l’accomplissement de ce geste de solidarité. Pourtant en dépit des sollicitations du Centre national de transfusion sanguine, un fait revient sans cesse à savoir le besoin de sang et de plasma qui sont toujours en hausse.

Bien que dans les habitudes collectives, le don du sang peine à s’inscrire comme un geste normal, il est tout de même judicieux de rappeler aux uns et aux autres que chaque don de sang peut sauver jusqu’à trois vies. Et pour remonter la pente, le Centre national de transfusion sanguine (CNTS) la banque de sang qui fournit des services indispensables dans le cadre d’une assistance sanguine rappelle à toute fin utile que pour faire un don, il faut « être en bonne santé, avoir entre 18 et 50 ans, peser au moins 50 kg , ne pas avoir fumé, ne pas avoir consommé d’alcool , ne pas allaiter ».



Outre ces indications, il est très important de manger au moins 30 minutes avant le don. Aussi, en qualité de donneur régulier, plusieurs avantages sont offerts, notamment « la gratuité d’une poche de sang, la gratuité trimestrielle d’une consultation médicale qui peut d’ailleurs être profitable au donneur ou à un bénéficiaire, ou encore la gratuité d’un certificat médical » pour ne citer que cela. De plus, le don de sang est également un devoir citoyen qui participe au développement de la communauté en ce sens que si les membres donnent du sang à ceux qui en ont besoin, les liens patriotiques seront plus forts. L’occasion est donc donnée pour que chaque gabonais durant cette transition participe activement à l’essor vers la félicité à travers les dons de sang.