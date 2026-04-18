Diplomatie : Le Gabon réaffirme son soutien indéfectible à la souveraineté marocaine sur le Sahara

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La convergence de vues entre Libreville et Rabat sur le dossier du Sahara vient de franchir une nouvelle étape symbolique. À l’occasion d’une visite officielle dans le Royaume, la cheffe de la diplomatie gabonaise, Marie-Edith Tassyla-Ye-Doumbeneny, a réitéré avec force l’appui de son pays à la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud.

Lors d’un entretien avec son homologue marocain, Nasser Bourita, la ministre gabonaise a insisté sur « l’adhésion pleine et entière » du Gabon au plan d’autonomie proposé par Rabat. Ce projet, porté par le Royaume depuis 2007, est considéré par Libreville comme l’unique issue « sérieuse, crédible et pragmatique » pour clore définitivement ce différend régional qui dure depuis près de cinquante ans.

Cette position n’est pas nouvelle, mais elle prend une résonance particulière dans le contexte actuel. La diplomate a rappelé que l’engagement du Gabon ne se limite pas aux mots : l’ouverture d’un consulat général à Laâyoune dès 2020 constitue la preuve tangible de cette reconnaissance territoriale sur le terrain.

L’impulsion de la résolution 2797 de l’ONU

Le communiqué conjoint publié à l’issue de cette rencontre met en exergue une avancée diplomatique majeure sur la scène internationale. Le Gabon s’est félicité de l’adoption par le Conseil de sécurité des Nations unies, en octobre 2025, de la résolution 2797. « Ce texte consacre le plan marocain comme base essentielle pour parvenir à une issue politique durable, dans le respect de la souveraineté du Royaume », précise le document.

Cette résolution onusienne vient conforter la position de Rabat en isolant davantage les thèses séparatistes. En saluant ce texte, le Gabon s’inscrit dans une dynamique mondiale où de plus en plus de puissances soutiennent l’intégrité territoriale marocaine. Pour les deux ministres, ce renforcement de l’axe Rabat-Libreville témoigne d’une volonté commune de stabilité régionale et de respect des principes de souveraineté nationale au sein du continent africain.