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Football : Ecuele Manga formé en management des équipes nationales à Rabat

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 18 avril 2026 à 13h55min
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Au centre le Manager des Panthères du Gabon Bruno Ecuele Manga © D.R.
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L’ancien capitaine des Panthères du Gabon, Bruno Ecuele Manga, vient de franchir une étape cruciale dans sa reconversion. Selon des informations rapportées par le quotidien L’Union, l’ex-défenseur international a participé à la toute première session de formation pratique de la FIFA dédiée aux managers d’équipes nationales, qui s’est tenue récemment au Maroc.

Le Gabon prépare l’après-terrain pour ses légendes. C’est dans ce cadre que Bruno Ecuele Manga, dont la carrière internationale force le respect, a été désigné par la Fédération Gabonaise de Football (Fégafoot) pour prendre part à un programme d’élite à Rabat. Intitulé « FIFA Course for National Team Managers », ce stage de haut niveau, qui s’est déroulé du 15 au 17 avril 2026, marque une volonté de la FIFA de professionnaliser l’encadrement technique et administratif des sélections africaines.

Une expertise multidisciplinaire

Comme le souligne L’Union, cette formation ne s’est pas limitée à de simples notions théoriques. Durant trois jours intensifs dans la capitale marocaine, les participants ont été immergés dans les réalités complexes de la gestion d’une association nationale. Le programme a balayé des thématiques essentielles telles que le management stratégique, l’organisation structurelle du football, le management opérationnel, ainsi que les leviers du marketing, du sponsoring et de la communication.

Pour Ecuele Manga, cette session pratique était l’aboutissement d’un processus de longue haleine. En effet, avant ce rendez-vous de Rabat, les apprenants avaient déjà suivi plusieurs mois de formation en ligne, prouvant ainsi la rigueur et l’exigence de ce nouveau cursus certifiant de la FIFA.

Un atout pour le futur du football gabonais

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique globale visant à renforcer les capacités opérationnelles des anciens joueurs de renom. En investissant dans la formation de ses cadres de demain, le Gabon s’assure de bénéficier de l’expérience de terrain alliée aux compétences managériales modernes.

La seconde session de ce programme est d’ores et déjà annoncée dans quelques mois. Nul doute que pour Bruno Ecuele Manga, ce parcours académique constitue le socle d’une nouvelle carrière prometteuse au service du développement du football national.

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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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