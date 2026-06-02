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Gabon : Oligui Nguema lance un vaste programme de construction de logements sociaux

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 2 juin 2026 à 9h18min
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Une délégation de promoteurs immobiliers reçu par le président Brice Clotaire Oligui Nguema © D.R.
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Ce lundi 1er juin 2026, le Palais présidentiel de Libreville a été le théâtre d’une séance de travail cruciale pour l’avenir urbain du pays. Le Chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, y a reçu une importante délégation de promoteurs immobiliers conduite par le ministre de l’Habitat, Mays Mouissi. Au cœur de cette rencontre stratégique : l’accélération de la politique nationale du logement, érigée en priorité absolue du projet de société présidentiel.

L’annonce phare de cette audience réside dans le coup d’envoi d’un programme d’envergure sur le site de Bikélé Nzong. Ce ne sont pas moins de 1 600 logements sociaux qui sortiront de terre, un projet structurant qui bénéficie du soutien financier stratégique du Groupe BGFI Bank. À travers ce chantier d’envergure, les autorités entendent répondre de manière structurelle à la crise du logement qui pèse sur les ménages, tout en permettant aux citoyens de devenir propriétaires.

L’accès à ces futures habitations suivra une logique d’équité sociale. Les logements seront destinés en priorité aux agents de la fonction publique, mais resteront également accessibles aux salariés du secteur privé répondant aux critères d’éligibilité. L’ambition sous-jacente est claire : offrir un cadre de vie moderne, sécurisé et digne, capable de renforcer la cohésion sociale et de bâtir un patrimoine familial durable.

Exigence de qualité et déploiement national

Bien conscient des dérives passées dans le secteur de l’immobilier, le Président de la République s’est montré particulièrement ferme face aux opérateurs économiques. Brice Clotaire Oligui Nguema a formellement exhorté les promoteurs à faire de la qualité leur boussole. Le respect strict des normes de construction, le confort moderne et la célérité dans l’exécution des travaux ont été présentés comme des exigences non négociables.

L’ambition de l’exécutif ne s’arrêtera pas aux portes de la capitale. Si la phase initiale prévoit la sortie de terre de 1 000 premiers logements dans la province de l’Estuaire, le programme est conçu pour s’étendre progressivement aux neuf provinces du Gabon. 

À terme, cette dynamique nationale ambitionne de doubler l’offre globale de logements sociaux à travers le territoire. En associant la mise à disposition de terrains à coûts abordables et la sécurisation foncière, le gouvernement pose les bases d’une réduction durable des inégalités et de la restauration de la dignité par l’habitat.

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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